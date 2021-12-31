النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية تطوير لخدمة الأحياء تسلم الفائزين بمسابقة الملك سلمان جوائزهم

"العتيبي" يشكر الداعمين على رفع سقف جوائزها وزيادة عدد المشاركين فيها

سلم رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض الفائزين جوائزهم التي أعلنت عنها الجمعية في وقت سابق تحت مسمى "مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني ٩١ "، ورصدت لها مبالغ مالية.

وفي بداية الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية والفائزين بالمسابقة وذووهم والبالغ عددهم عشرة فائزين؛ قال "العتيبي": نثمن المسابقة ولقبها العظيم الذي تحمله وتشكر القائمين على المسابقة والداعمين لها الأمير أحمد السديري والشيخ حسن الشريف اللذين دعما المسابقة ورفعا سقف الجوائز وعدد الفائزين من ثلاثة فائزين إلى عشرة فائزين وتكفلا بجوائزهم والبالغ قيمتها 19 ألف ريال.

وقد حصل الفائز الأول والثاني كل منهما على ثلاثة آلاف ريال والثالث والرابع على ألفي ريال لكل واحد منهما، وحصل بقية الفائزين على 1500 ريال، وتم تسليمهم الشيكات والتقطت الصور التذكارية.

وحضر اللقاء المسؤول المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن مشيخي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جمعية تطوير لخدمة الأحياء تسلم الفائزين بمسابقة الملك سلمان جوائزهم
سبق

سلم رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض الفائزين جوائزهم التي أعلنت عنها الجمعية في وقت سابق تحت مسمى "مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني ٩١ "، ورصدت لها مبالغ مالية.

وفي بداية الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية والفائزين بالمسابقة وذووهم والبالغ عددهم عشرة فائزين؛ قال "العتيبي": نثمن المسابقة ولقبها العظيم الذي تحمله وتشكر القائمين على المسابقة والداعمين لها الأمير أحمد السديري والشيخ حسن الشريف اللذين دعما المسابقة ورفعا سقف الجوائز وعدد الفائزين من ثلاثة فائزين إلى عشرة فائزين وتكفلا بجوائزهم والبالغ قيمتها 19 ألف ريال.

وقد حصل الفائز الأول والثاني كل منهما على ثلاثة آلاف ريال والثالث والرابع على ألفي ريال لكل واحد منهما، وحصل بقية الفائزين على 1500 ريال، وتم تسليمهم الشيكات والتقطت الصور التذكارية.

وحضر اللقاء المسؤول المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن مشيخي.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:35 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:09 AM

جمعية تطوير لخدمة الأحياء تسلم الفائزين بمسابقة الملك سلمان جوائزهم

"العتيبي" يشكر الداعمين على رفع سقف جوائزها وزيادة عدد المشاركين فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
285

سلم رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض الفائزين جوائزهم التي أعلنت عنها الجمعية في وقت سابق تحت مسمى "مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني ٩١ "، ورصدت لها مبالغ مالية.

وفي بداية الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية والفائزين بالمسابقة وذووهم والبالغ عددهم عشرة فائزين؛ قال "العتيبي": نثمن المسابقة ولقبها العظيم الذي تحمله وتشكر القائمين على المسابقة والداعمين لها الأمير أحمد السديري والشيخ حسن الشريف اللذين دعما المسابقة ورفعا سقف الجوائز وعدد الفائزين من ثلاثة فائزين إلى عشرة فائزين وتكفلا بجوائزهم والبالغ قيمتها 19 ألف ريال.

وقد حصل الفائز الأول والثاني كل منهما على ثلاثة آلاف ريال والثالث والرابع على ألفي ريال لكل واحد منهما، وحصل بقية الفائزين على 1500 ريال، وتم تسليمهم الشيكات والتقطت الصور التذكارية.

وحضر اللقاء المسؤول المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن مشيخي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة