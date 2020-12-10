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البرازيل تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا منذ منتصف أغسطس

53453 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء: إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، ستة ملايين و728452 منذ ظهور الوباء؛ في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة، لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررًا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا منذ منتصف أغسطس
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء: إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، ستة ملايين و728452 منذ ظهور الوباء؛ في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة، لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررًا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
08:25 AM

البرازيل تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا منذ منتصف أغسطس

53453 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء: إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، ستة ملايين و728452 منذ ظهور الوباء؛ في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة، لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررًا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

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