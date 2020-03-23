النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق تجاه "الباصق على النقود المعدنية"

مثوله أمام الدائرة المختصة بعد استجوابه وتعريفه بالحقوق النظامية المكفولة له

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص أثناء قيادته مركبته بتصرفات مريبة ببصقه على نقود معدنية يحملها معه داخل كيس بلاستيكي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد وجهت النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية عامة استنادًا إلى المادتين (الـ١٥ والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، والقبض على المتهم المذكور. وبفضل من الله تم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر مباشرة إجراءات التحقيق مع المقبوض عليه، ومثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد استجوابه وتعريفه بالحقوق النظامية المكفولة له كافة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، أو تعكير صفو الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف بأن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة، وأن النيابة العامة ستطبِّق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.