النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا

الإدارة تنهي عقد كارول ميتس بالتراضي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره الإعدادي بالنمسا بمواجهة مضيفه زالايغيرزيغي تورنا اغيليت المجري في المباراة الودية التي ستجمعهما مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب الفريق المجري، يأتي ذلك ضمن البرنامج الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه الفريق بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا من 7 يوليو حتى 3 أغسطس؛ تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ميدانيًّا أجرى الاتفاق تدريبه اليوم الأحد على فترتين؛ حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين المرونة وتقوية العضلات في صالة اللياقة البدنية من خلال 3 مجموعات، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي شهد أجواء ممطرة على ملعب المعسكر أفيتا، وتمارين لياقية بالكرة، ثم قسم المدرب الوطني خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ تحضيرًا لمواجهة يوم غدٍ الودية.


من جهة ثانية أنهت إدارة نادي الاتفاق ارتباطها مع المدافع الأستوني كارول ميتس بالتراضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا
سبق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره الإعدادي بالنمسا بمواجهة مضيفه زالايغيرزيغي تورنا اغيليت المجري في المباراة الودية التي ستجمعهما مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب الفريق المجري، يأتي ذلك ضمن البرنامج الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه الفريق بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا من 7 يوليو حتى 3 أغسطس؛ تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ميدانيًّا أجرى الاتفاق تدريبه اليوم الأحد على فترتين؛ حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين المرونة وتقوية العضلات في صالة اللياقة البدنية من خلال 3 مجموعات، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي شهد أجواء ممطرة على ملعب المعسكر أفيتا، وتمارين لياقية بالكرة، ثم قسم المدرب الوطني خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ تحضيرًا لمواجهة يوم غدٍ الودية.


من جهة ثانية أنهت إدارة نادي الاتفاق ارتباطها مع المدافع الأستوني كارول ميتس بالتراضي.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:43 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:49 PM

الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا

الإدارة تنهي عقد كارول ميتس بالتراضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
36

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره الإعدادي بالنمسا بمواجهة مضيفه زالايغيرزيغي تورنا اغيليت المجري في المباراة الودية التي ستجمعهما مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب الفريق المجري، يأتي ذلك ضمن البرنامج الإعدادي في المعسكر الذي يقيمه الفريق بمدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا من 7 يوليو حتى 3 أغسطس؛ تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ميدانيًّا أجرى الاتفاق تدريبه اليوم الأحد على فترتين؛ حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين المرونة وتقوية العضلات في صالة اللياقة البدنية من خلال 3 مجموعات، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي شهد أجواء ممطرة على ملعب المعسكر أفيتا، وتمارين لياقية بالكرة، ثم قسم المدرب الوطني خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ تحضيرًا لمواجهة يوم غدٍ الودية.


من جهة ثانية أنهت إدارة نادي الاتفاق ارتباطها مع المدافع الأستوني كارول ميتس بالتراضي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,321
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة