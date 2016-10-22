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وزير الخارجية يلتقي منسق الاتحاد الأوروبي ويبحثان مستجدات البرنامج النووي الإيراني

ناقشا الجهود الدولية لضمان عدم انتهاك طهران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي منسق الاتحاد الأوروبي ويبحثان مستجدات البرنامج النووي الإيراني
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:41 PM

وزير الخارجية يلتقي منسق الاتحاد الأوروبي ويبحثان مستجدات البرنامج النووي الإيراني

ناقشا الجهود الدولية لضمان عدم انتهاك طهران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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