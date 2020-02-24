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إطلاق نظام التراخيص الفورية لعدد من الأنشطة السياحية

ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية للهيئة

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن إصدار التراخيص إلكترونياً لعدد من الأنشطة السياحية وفي وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة.

ويأتي إطلاق نظام التراخيص الفورية، تلبية للنمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع، حيث عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمو الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكّد اعتماد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي وقتٍ قياسي، حيث يمكن للمستثمرين زيارة البوابة الإلكترونية TLG.scth.gov.sa المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لهيئة السياحة من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبية لتطلعات المستثمرين؛ ومواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوّار من مختلف أنحاء العالم، لتكون قطاعاً اقتصادياً مستداماً قادراً على المنافسة محلياً ودولياً، بالشكل الذي يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إصدار التراخيص إلكترونياً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق نظام التراخيص الفورية لعدد من الأنشطة السياحية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن إصدار التراخيص إلكترونياً لعدد من الأنشطة السياحية وفي وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة.

ويأتي إطلاق نظام التراخيص الفورية، تلبية للنمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع، حيث عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمو الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكّد اعتماد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي وقتٍ قياسي، حيث يمكن للمستثمرين زيارة البوابة الإلكترونية TLG.scth.gov.sa المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لهيئة السياحة من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبية لتطلعات المستثمرين؛ ومواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوّار من مختلف أنحاء العالم، لتكون قطاعاً اقتصادياً مستداماً قادراً على المنافسة محلياً ودولياً، بالشكل الذي يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
09:34 AM

إطلاق نظام التراخيص الفورية لعدد من الأنشطة السياحية

ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية للهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن إصدار التراخيص إلكترونياً لعدد من الأنشطة السياحية وفي وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة.

ويأتي إطلاق نظام التراخيص الفورية، تلبية للنمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع، حيث عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمو الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكّد اعتماد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي وقتٍ قياسي، حيث يمكن للمستثمرين زيارة البوابة الإلكترونية TLG.scth.gov.sa المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لهيئة السياحة من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبية لتطلعات المستثمرين؛ ومواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوّار من مختلف أنحاء العالم، لتكون قطاعاً اقتصادياً مستداماً قادراً على المنافسة محلياً ودولياً، بالشكل الذي يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني.

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