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الشاب "صالح الهلالي" المفقود بالدمام يكمل 6 سنوات من الغياب

والده ناشد مَن يعثر عليه أو يعرف معلومات عنه التواصل معهم

أكمل الشاب صالح بن محسن الهلالي ست سنوات من الغياب بعد أن اختفى من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يرجع، وكان يعاني ضعفًا بالبصر.

وقال والد الطفل لـ"سبق": فقدتُ ابني منذ نحو 6 أعوام؛ إذ خرج ولم يعد، ولا يزال لدي بصيص أمل بعودته لنا بعد مُضي هذه السنين.

وأضاف بأنه تقدَّم ببلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية عن فقدان ابنه، ولم تعثر عليه حتى الآن.

وأوضح "الهلالي" أن أوصاف ابنه أنه يزن مائة كجم، وطوله 160سم، ويعاني صعوبة في النطق، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، قد أصدر تعليماته فور وقوع الحادثة للجهات المختصة بتكثيف البحث عن الشاب المفقود صالح الهلالي.

وناشد والده كل من يعرف أية معلومات عنه الاتصال على الأرقام (0555889886-0552903155-0595559988).

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الشاب "صالح الهلالي" المفقود بالدمام يكمل 6 سنوات من الغياب
سبق

أكمل الشاب صالح بن محسن الهلالي ست سنوات من الغياب بعد أن اختفى من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يرجع، وكان يعاني ضعفًا بالبصر.

وقال والد الطفل لـ"سبق": فقدتُ ابني منذ نحو 6 أعوام؛ إذ خرج ولم يعد، ولا يزال لدي بصيص أمل بعودته لنا بعد مُضي هذه السنين.

وأضاف بأنه تقدَّم ببلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية عن فقدان ابنه، ولم تعثر عليه حتى الآن.

وأوضح "الهلالي" أن أوصاف ابنه أنه يزن مائة كجم، وطوله 160سم، ويعاني صعوبة في النطق، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، قد أصدر تعليماته فور وقوع الحادثة للجهات المختصة بتكثيف البحث عن الشاب المفقود صالح الهلالي.

وناشد والده كل من يعرف أية معلومات عنه الاتصال على الأرقام (0555889886-0552903155-0595559988).

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:29 AM

الشاب "صالح الهلالي" المفقود بالدمام يكمل 6 سنوات من الغياب

والده ناشد مَن يعثر عليه أو يعرف معلومات عنه التواصل معهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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14,217

أكمل الشاب صالح بن محسن الهلالي ست سنوات من الغياب بعد أن اختفى من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يرجع، وكان يعاني ضعفًا بالبصر.

وقال والد الطفل لـ"سبق": فقدتُ ابني منذ نحو 6 أعوام؛ إذ خرج ولم يعد، ولا يزال لدي بصيص أمل بعودته لنا بعد مُضي هذه السنين.

وأضاف بأنه تقدَّم ببلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية عن فقدان ابنه، ولم تعثر عليه حتى الآن.

وأوضح "الهلالي" أن أوصاف ابنه أنه يزن مائة كجم، وطوله 160سم، ويعاني صعوبة في النطق، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، قد أصدر تعليماته فور وقوع الحادثة للجهات المختصة بتكثيف البحث عن الشاب المفقود صالح الهلالي.

وناشد والده كل من يعرف أية معلومات عنه الاتصال على الأرقام (0555889886-0552903155-0595559988).

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10 مليارات ..

17 يوليو
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200 مليون

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