ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء جاء بسبب أن هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 680 مكيف سبيلت، 12 وحدة "شيجو chigo" CZS12CT 2019.

"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-17 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 680 مكيف سبيلت، 12 وحدة "شيجو chigo" CZS12CT 2019. وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء جاء بسبب أن هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 02:05 PM

"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء قالت: قرار الاستدعاء جاء بسبب أن هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 680 مكيف سبيلت، 12 وحدة "شيجو chigo" CZS12CT 2019.

وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء جاء بسبب أن هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.