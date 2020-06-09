النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

الطائف.. تدخل جراحي ينقذ حياة شاب مزيلاً 3.5 لتر من السوائل حول قلبه

يعاني "ثلاسيميا الدم الكبرى" وتضخمًا في الكبد وضعفًا في وظائف تخثر الدم

استطاع فريق طبي بـ"تخصصي الطائف"، إزالة 3.5 لتر من السوائل حول القلب لشاب بالعقد الثاني من عمره تم تحويله من إحدى المستشفيات بعد معاناته من هبوط وظائف القلب وضعف ضخ الدم كادت أن تسبب له مضاعفات خطيرة على حياته.

وفي التفاصيل، فإن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً تمت إحالته من إحدى المناطق المجاورة كان يشكو من صعوبة شديدة في التنفس وبانت عليه أعراض ما يعرف باحتشاء القلب، وبعد إجراء الفحوصات السريرية وأشعة جهاز الإيكو تبين وجود تجمع للسوائل بين الغشاء التاموري حول القلب والعضلة القلبية مما تسبب في هبوط في وظائف القلب وضعف في ضخ الدم.

وعلى الفور، تم نقل المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث أجريت له عملية جراحية وتم فتح الغشاء التاموري المحيط بالقلب وسحب أكثر من ثلاثة ونصف لتر من التجمع الدموي، كما تم إرسال عينات للمعمل لتحديد أسباب حدوث مثل تلك الحالات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتماثل الشاب للشفاء وتم السماح له بمغادره المستشفى بعد استشاره المختصين في الأمراض المعدية وأمراض الدم.

يُذكر أن هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة في تخصص القلب والتي تستوجب سحب هذا الكم من السوائل بصفه عاجلة لإنقاذ حياة المريض ويمكن سحب هذه السوائل عن طريق القسطرة في عدد كبير من الحالات، ولكن لم يكن ذلك ممكناً في حالة هذا الشاب الذي كان يعاني من ثلاسيميا الدم الكبرى وتضخم في الكبد وضعف في وظائف تخثر الدم.

وتكون الفريق الطبي من رئيس قسم القلب الدكتور رضا العوكلي ورئيس قسم التخدير الدكتور حسين عبدالحميد وطبيب التخدير خالد سليم والدكتور محمد طارق وفني التخدير مشعل الجهني وفريق الخدمات الطبية والعناية المركزة.

فريق طبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. تدخل جراحي ينقذ حياة شاب مزيلاً 3.5 لتر من السوائل حول قلبه
سبق

استطاع فريق طبي بـ"تخصصي الطائف"، إزالة 3.5 لتر من السوائل حول القلب لشاب بالعقد الثاني من عمره تم تحويله من إحدى المستشفيات بعد معاناته من هبوط وظائف القلب وضعف ضخ الدم كادت أن تسبب له مضاعفات خطيرة على حياته.

وفي التفاصيل، فإن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً تمت إحالته من إحدى المناطق المجاورة كان يشكو من صعوبة شديدة في التنفس وبانت عليه أعراض ما يعرف باحتشاء القلب، وبعد إجراء الفحوصات السريرية وأشعة جهاز الإيكو تبين وجود تجمع للسوائل بين الغشاء التاموري حول القلب والعضلة القلبية مما تسبب في هبوط في وظائف القلب وضعف في ضخ الدم.

وعلى الفور، تم نقل المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث أجريت له عملية جراحية وتم فتح الغشاء التاموري المحيط بالقلب وسحب أكثر من ثلاثة ونصف لتر من التجمع الدموي، كما تم إرسال عينات للمعمل لتحديد أسباب حدوث مثل تلك الحالات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتماثل الشاب للشفاء وتم السماح له بمغادره المستشفى بعد استشاره المختصين في الأمراض المعدية وأمراض الدم.

يُذكر أن هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة في تخصص القلب والتي تستوجب سحب هذا الكم من السوائل بصفه عاجلة لإنقاذ حياة المريض ويمكن سحب هذه السوائل عن طريق القسطرة في عدد كبير من الحالات، ولكن لم يكن ذلك ممكناً في حالة هذا الشاب الذي كان يعاني من ثلاسيميا الدم الكبرى وتضخم في الكبد وضعف في وظائف تخثر الدم.

وتكون الفريق الطبي من رئيس قسم القلب الدكتور رضا العوكلي ورئيس قسم التخدير الدكتور حسين عبدالحميد وطبيب التخدير خالد سليم والدكتور محمد طارق وفني التخدير مشعل الجهني وفريق الخدمات الطبية والعناية المركزة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:09 PM

الطائف.. تدخل جراحي ينقذ حياة شاب مزيلاً 3.5 لتر من السوائل حول قلبه

يعاني "ثلاسيميا الدم الكبرى" وتضخمًا في الكبد وضعفًا في وظائف تخثر الدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
2,011

استطاع فريق طبي بـ"تخصصي الطائف"، إزالة 3.5 لتر من السوائل حول القلب لشاب بالعقد الثاني من عمره تم تحويله من إحدى المستشفيات بعد معاناته من هبوط وظائف القلب وضعف ضخ الدم كادت أن تسبب له مضاعفات خطيرة على حياته.

وفي التفاصيل، فإن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً تمت إحالته من إحدى المناطق المجاورة كان يشكو من صعوبة شديدة في التنفس وبانت عليه أعراض ما يعرف باحتشاء القلب، وبعد إجراء الفحوصات السريرية وأشعة جهاز الإيكو تبين وجود تجمع للسوائل بين الغشاء التاموري حول القلب والعضلة القلبية مما تسبب في هبوط في وظائف القلب وضعف في ضخ الدم.

وعلى الفور، تم نقل المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث أجريت له عملية جراحية وتم فتح الغشاء التاموري المحيط بالقلب وسحب أكثر من ثلاثة ونصف لتر من التجمع الدموي، كما تم إرسال عينات للمعمل لتحديد أسباب حدوث مثل تلك الحالات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتماثل الشاب للشفاء وتم السماح له بمغادره المستشفى بعد استشاره المختصين في الأمراض المعدية وأمراض الدم.

يُذكر أن هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة في تخصص القلب والتي تستوجب سحب هذا الكم من السوائل بصفه عاجلة لإنقاذ حياة المريض ويمكن سحب هذه السوائل عن طريق القسطرة في عدد كبير من الحالات، ولكن لم يكن ذلك ممكناً في حالة هذا الشاب الذي كان يعاني من ثلاسيميا الدم الكبرى وتضخم في الكبد وضعف في وظائف تخثر الدم.

وتكون الفريق الطبي من رئيس قسم القلب الدكتور رضا العوكلي ورئيس قسم التخدير الدكتور حسين عبدالحميد وطبيب التخدير خالد سليم والدكتور محمد طارق وفني التخدير مشعل الجهني وفريق الخدمات الطبية والعناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,953
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,449
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,045

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة