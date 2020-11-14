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هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 442544 والوفيات 8443 شخصًا

سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد هولندا

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هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة
سبق

سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
11:16 PM

هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 442544 والوفيات 8443 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أمستردام
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سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

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