النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين

تهدف إلى توفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين تحقيقاً للجودة والأداء

مكّنت خدمة "مواعيدي" عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم، أكثر من 515 ألف مستفيد، بهدف قياس الأداء للعمل القضائي في خدماته ومحاكمه، والحرص على توفير الخدمة القضائية بمختلف مساراتها لأطراف الدعوى.

وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF.

كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لمنصة معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوّال المسجّل في النظام؛ وبعد نجاح عملية التسجيل تظهر جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

تأتي هذه الخدمة ضمن عددٍ من الخدمات التي وفرتها منصة مُعين الرقمية، تمثل هدفاً من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم وما تسعى إليه في التحول الرقمي لجميع خدماته، وتوفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين؛ تحقيقاً للجودة والأداء في منظومة العمل القضائي الرقمي، وما يتواكب مع مستجدات التحول الرقمي.

ديوان المظالم منصة معين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين
سبق

مكّنت خدمة "مواعيدي" عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم، أكثر من 515 ألف مستفيد، بهدف قياس الأداء للعمل القضائي في خدماته ومحاكمه، والحرص على توفير الخدمة القضائية بمختلف مساراتها لأطراف الدعوى.

وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF.

كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لمنصة معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوّال المسجّل في النظام؛ وبعد نجاح عملية التسجيل تظهر جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

تأتي هذه الخدمة ضمن عددٍ من الخدمات التي وفرتها منصة مُعين الرقمية، تمثل هدفاً من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم وما تسعى إليه في التحول الرقمي لجميع خدماته، وتوفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين؛ تحقيقاً للجودة والأداء في منظومة العمل القضائي الرقمي، وما يتواكب مع مستجدات التحول الرقمي.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
10:22 AM

ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين

تهدف إلى توفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين تحقيقاً للجودة والأداء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
229

مكّنت خدمة "مواعيدي" عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم، أكثر من 515 ألف مستفيد، بهدف قياس الأداء للعمل القضائي في خدماته ومحاكمه، والحرص على توفير الخدمة القضائية بمختلف مساراتها لأطراف الدعوى.

وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF.

كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لمنصة معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوّال المسجّل في النظام؛ وبعد نجاح عملية التسجيل تظهر جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

تأتي هذه الخدمة ضمن عددٍ من الخدمات التي وفرتها منصة مُعين الرقمية، تمثل هدفاً من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم وما تسعى إليه في التحول الرقمي لجميع خدماته، وتوفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين؛ تحقيقاً للجودة والأداء في منظومة العمل القضائي الرقمي، وما يتواكب مع مستجدات التحول الرقمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,272
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,451

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة