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توسعة مصفاة جازان.. إجراءات ميدانية ولقاءات لاستكمال حجز المساحات

بحضور السكان المجاورين الذين ستقع ضمن نطاقهم

اتخذت الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، إجراءات ميدانية مع السكان المجاورين لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ لاستكمال حجز مساحات جديدة لمصفاة جازان، بحضور السكان المجاورين الذين ستقع التوسعة داخل نطاقهم، كما اجتمع مسؤولون بالأهالي لاستكمال الإجراء لدراسة بدء الإزالة وحجز المساحات؛ فيما سيتم عقد لقاءات متوقعة من أجل هذا الموضوع.

يشار إلى أن جهات عدة تعمل على متابعة قرار وزير الطاقة، بنزع ملكية أراضٍ محيطة بمصفاة جازان من اتجاه الجنوب والشرق؛ وفقًا للقرار الوزاري المبنيّ على موافقة المقام السامي على حجز مساحات إضافية لمصلحة "أرامكو السعودية"، وتحديدًا مشروع المصفاة في مدينة بيش.

وتَضمّن القرار الذي انفردت بنشره "سبق" قبل مدة، والخاص بالمساحات الجديدة المحجوزة، بنودًا عدة لمصلحة ملاك الأراضي التي ستُنزع ملكيتها لاحقًا؛ ومنها إلزام شركة أرامكو بالتعويض، إضافة إلى بدء استقبال أوراق المواطنين الذين تقع أراضيهم في نطاق نزع الملكية والتواصل مع الشركة لاستكمال الإجراءات.

وجاء هذا القرار "نزع الملكية"؛ ليسهل استكمال العمل؛ في حين تعترض هذه الأملاك توسع المشاريع تحت الإنشاء في بيش، وتعد هذه الخطوة سريعة لإتمام الأعمال في مرافق تابعة لـ"أرامكو السعودية".

وأكد بعض الأهالي أنهم بُلّغوا بتقديم أوراقهم إلى شركة أرامكو من أجل استكمال إجراءات التعويض عن المساحات المحجوزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توسعة مصفاة جازان.. إجراءات ميدانية ولقاءات لاستكمال حجز المساحات
سبق

اتخذت الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، إجراءات ميدانية مع السكان المجاورين لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ لاستكمال حجز مساحات جديدة لمصفاة جازان، بحضور السكان المجاورين الذين ستقع التوسعة داخل نطاقهم، كما اجتمع مسؤولون بالأهالي لاستكمال الإجراء لدراسة بدء الإزالة وحجز المساحات؛ فيما سيتم عقد لقاءات متوقعة من أجل هذا الموضوع.

يشار إلى أن جهات عدة تعمل على متابعة قرار وزير الطاقة، بنزع ملكية أراضٍ محيطة بمصفاة جازان من اتجاه الجنوب والشرق؛ وفقًا للقرار الوزاري المبنيّ على موافقة المقام السامي على حجز مساحات إضافية لمصلحة "أرامكو السعودية"، وتحديدًا مشروع المصفاة في مدينة بيش.

وتَضمّن القرار الذي انفردت بنشره "سبق" قبل مدة، والخاص بالمساحات الجديدة المحجوزة، بنودًا عدة لمصلحة ملاك الأراضي التي ستُنزع ملكيتها لاحقًا؛ ومنها إلزام شركة أرامكو بالتعويض، إضافة إلى بدء استقبال أوراق المواطنين الذين تقع أراضيهم في نطاق نزع الملكية والتواصل مع الشركة لاستكمال الإجراءات.

وجاء هذا القرار "نزع الملكية"؛ ليسهل استكمال العمل؛ في حين تعترض هذه الأملاك توسع المشاريع تحت الإنشاء في بيش، وتعد هذه الخطوة سريعة لإتمام الأعمال في مرافق تابعة لـ"أرامكو السعودية".

وأكد بعض الأهالي أنهم بُلّغوا بتقديم أوراقهم إلى شركة أرامكو من أجل استكمال إجراءات التعويض عن المساحات المحجوزة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:33 AM

توسعة مصفاة جازان.. إجراءات ميدانية ولقاءات لاستكمال حجز المساحات

بحضور السكان المجاورين الذين ستقع ضمن نطاقهم

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محمد المواسي - جازان
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اتخذت الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، إجراءات ميدانية مع السكان المجاورين لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ لاستكمال حجز مساحات جديدة لمصفاة جازان، بحضور السكان المجاورين الذين ستقع التوسعة داخل نطاقهم، كما اجتمع مسؤولون بالأهالي لاستكمال الإجراء لدراسة بدء الإزالة وحجز المساحات؛ فيما سيتم عقد لقاءات متوقعة من أجل هذا الموضوع.

يشار إلى أن جهات عدة تعمل على متابعة قرار وزير الطاقة، بنزع ملكية أراضٍ محيطة بمصفاة جازان من اتجاه الجنوب والشرق؛ وفقًا للقرار الوزاري المبنيّ على موافقة المقام السامي على حجز مساحات إضافية لمصلحة "أرامكو السعودية"، وتحديدًا مشروع المصفاة في مدينة بيش.

وتَضمّن القرار الذي انفردت بنشره "سبق" قبل مدة، والخاص بالمساحات الجديدة المحجوزة، بنودًا عدة لمصلحة ملاك الأراضي التي ستُنزع ملكيتها لاحقًا؛ ومنها إلزام شركة أرامكو بالتعويض، إضافة إلى بدء استقبال أوراق المواطنين الذين تقع أراضيهم في نطاق نزع الملكية والتواصل مع الشركة لاستكمال الإجراءات.

وجاء هذا القرار "نزع الملكية"؛ ليسهل استكمال العمل؛ في حين تعترض هذه الأملاك توسع المشاريع تحت الإنشاء في بيش، وتعد هذه الخطوة سريعة لإتمام الأعمال في مرافق تابعة لـ"أرامكو السعودية".

وأكد بعض الأهالي أنهم بُلّغوا بتقديم أوراقهم إلى شركة أرامكو من أجل استكمال إجراءات التعويض عن المساحات المحجوزة.

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