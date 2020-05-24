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استشاري يؤكد: الأسطح لا تنقل كورونا.. وتعافي 60 % من الإصابات في السعودية

قال إن البحث العلمي يؤكد ضَعْف فاعلية دواء الملاريا على الفيروس

كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن الدراسات تؤكد أن الأسطح لا تنقل فيروس كورونا، مبشرًا بأرقام مهمة حول الفيروس في السعودية، منها تعافي 60٪ من حالات الإصابة بالمرض، وانخفاض أعداد الحالات النشطة.

جاء ذلك في حديثه لقناة الإخبارية، الذي استعرض فيه آخر المستجدات حول هذا الفيروس، مؤكدًا أن منظمات أمريكية وألمانية وأبحاثًا ودراسات كثيرة، بما فيها في السعودية، تؤكد أن الأسطح قد لا تكون معدية، ولا يعيش الفيروس بالشكل الذي كنا نعتقد.

وأشار الدكتور باهبري إلى أنه ستكون هناك دراسات في القريب العاجل، تؤكد ما إذا كانت المسحات الإيجابية على الأسطح يوجد فيها فيروس حي أو ميت. لافتًا إلى أن البحث العلمي بدأ يؤكد ضَعف فاعلية دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" على فيروس كورونا، وبخاصة المصابون في العناية المركزة، لكنه قد يفيد في الحالات المبكرة.

وأكد باهبري أهمية أن تظل نسبة عدد المصابين بكورونا من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 في حدود 3٪. مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التباعد الاجتماعي لحماية كبار السن، وأن يحرص الأبناء عند وجودهم مع آبائهم على ترك مسافات آمنة بينهم بمقدار مترين.

وأوضح أن أغلب أعراض الفيروس، كالنزلة المعوية، الغثيان، القيء (الاستفراغ)، الصداع، الألم في العينين، الاحتقان في الحلق أو الأنف، فقدان حاسة الشم أو التذوق، السخونة، الآلام والانسداد في الأذن.. لا تحتاج إلى علاج، وتزول من المصابين خلال 3-5 أيام دون أي علاج سوى باستخدام أدوية بسيطة، كالبنادول. مفيدًا بأن خطورة الأعراض تتمثل في حدوث الالتهاب الرئوي للمصاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري يؤكد: الأسطح لا تنقل كورونا.. وتعافي 60 % من الإصابات في السعودية
سبق

كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن الدراسات تؤكد أن الأسطح لا تنقل فيروس كورونا، مبشرًا بأرقام مهمة حول الفيروس في السعودية، منها تعافي 60٪ من حالات الإصابة بالمرض، وانخفاض أعداد الحالات النشطة.

جاء ذلك في حديثه لقناة الإخبارية، الذي استعرض فيه آخر المستجدات حول هذا الفيروس، مؤكدًا أن منظمات أمريكية وألمانية وأبحاثًا ودراسات كثيرة، بما فيها في السعودية، تؤكد أن الأسطح قد لا تكون معدية، ولا يعيش الفيروس بالشكل الذي كنا نعتقد.

وأشار الدكتور باهبري إلى أنه ستكون هناك دراسات في القريب العاجل، تؤكد ما إذا كانت المسحات الإيجابية على الأسطح يوجد فيها فيروس حي أو ميت. لافتًا إلى أن البحث العلمي بدأ يؤكد ضَعف فاعلية دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" على فيروس كورونا، وبخاصة المصابون في العناية المركزة، لكنه قد يفيد في الحالات المبكرة.

وأكد باهبري أهمية أن تظل نسبة عدد المصابين بكورونا من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 في حدود 3٪. مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التباعد الاجتماعي لحماية كبار السن، وأن يحرص الأبناء عند وجودهم مع آبائهم على ترك مسافات آمنة بينهم بمقدار مترين.

وأوضح أن أغلب أعراض الفيروس، كالنزلة المعوية، الغثيان، القيء (الاستفراغ)، الصداع، الألم في العينين، الاحتقان في الحلق أو الأنف، فقدان حاسة الشم أو التذوق، السخونة، الآلام والانسداد في الأذن.. لا تحتاج إلى علاج، وتزول من المصابين خلال 3-5 أيام دون أي علاج سوى باستخدام أدوية بسيطة، كالبنادول. مفيدًا بأن خطورة الأعراض تتمثل في حدوث الالتهاب الرئوي للمصاب.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
09:51 PM

استشاري يؤكد: الأسطح لا تنقل كورونا.. وتعافي 60 % من الإصابات في السعودية

قال إن البحث العلمي يؤكد ضَعْف فاعلية دواء الملاريا على الفيروس

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عبدالحكيم شار - الرياض
10
13,658

كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن الدراسات تؤكد أن الأسطح لا تنقل فيروس كورونا، مبشرًا بأرقام مهمة حول الفيروس في السعودية، منها تعافي 60٪ من حالات الإصابة بالمرض، وانخفاض أعداد الحالات النشطة.

جاء ذلك في حديثه لقناة الإخبارية، الذي استعرض فيه آخر المستجدات حول هذا الفيروس، مؤكدًا أن منظمات أمريكية وألمانية وأبحاثًا ودراسات كثيرة، بما فيها في السعودية، تؤكد أن الأسطح قد لا تكون معدية، ولا يعيش الفيروس بالشكل الذي كنا نعتقد.

وأشار الدكتور باهبري إلى أنه ستكون هناك دراسات في القريب العاجل، تؤكد ما إذا كانت المسحات الإيجابية على الأسطح يوجد فيها فيروس حي أو ميت. لافتًا إلى أن البحث العلمي بدأ يؤكد ضَعف فاعلية دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" على فيروس كورونا، وبخاصة المصابون في العناية المركزة، لكنه قد يفيد في الحالات المبكرة.

وأكد باهبري أهمية أن تظل نسبة عدد المصابين بكورونا من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 في حدود 3٪. مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التباعد الاجتماعي لحماية كبار السن، وأن يحرص الأبناء عند وجودهم مع آبائهم على ترك مسافات آمنة بينهم بمقدار مترين.

وأوضح أن أغلب أعراض الفيروس، كالنزلة المعوية، الغثيان، القيء (الاستفراغ)، الصداع، الألم في العينين، الاحتقان في الحلق أو الأنف، فقدان حاسة الشم أو التذوق، السخونة، الآلام والانسداد في الأذن.. لا تحتاج إلى علاج، وتزول من المصابين خلال 3-5 أيام دون أي علاج سوى باستخدام أدوية بسيطة، كالبنادول. مفيدًا بأن خطورة الأعراض تتمثل في حدوث الالتهاب الرئوي للمصاب.

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