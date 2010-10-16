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"المسند": الوسم يبدأ اليوم.. وانخفاض الحرارة يبدأ غداً كأول موجة معتدلة

قال: استقرار عام بعناصر الطقس ولا حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الوسم يبدأ اليوم في 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر، وعدد أيامه 52 يوماً، وهو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية، والوسم هو الكي أو أثر الكي وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.

وتوقّع المسند؛ أن يشهد اليوم استقراراً عاماً بمعظم عناصر الطقس، ونهاراً مشمساً وحاراً، ومساءً معتدلاً، ولا توجد حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة.

وأضاف المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة من يوم غد وبشكل ملموس وتدريجي؛ كأول موجة معتدلة البرودة تصافح أجواء الحدود الشمالية وتبوك والجوف، ومن يوم الأربعاء تبدأ بمنطقة حائل، وقبل نهاية الأسبوع تصل الكتلة المعتدلة إلى الشرقية والقصيم والرياض ثم الغربية.

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"المسند": الوسم يبدأ اليوم.. وانخفاض الحرارة يبدأ غداً كأول موجة معتدلة
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الوسم يبدأ اليوم في 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر، وعدد أيامه 52 يوماً، وهو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية، والوسم هو الكي أو أثر الكي وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.

وتوقّع المسند؛ أن يشهد اليوم استقراراً عاماً بمعظم عناصر الطقس، ونهاراً مشمساً وحاراً، ومساءً معتدلاً، ولا توجد حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة.

وأضاف المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة من يوم غد وبشكل ملموس وتدريجي؛ كأول موجة معتدلة البرودة تصافح أجواء الحدود الشمالية وتبوك والجوف، ومن يوم الأربعاء تبدأ بمنطقة حائل، وقبل نهاية الأسبوع تصل الكتلة المعتدلة إلى الشرقية والقصيم والرياض ثم الغربية.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
12:50 PM

"المسند": الوسم يبدأ اليوم.. وانخفاض الحرارة يبدأ غداً كأول موجة معتدلة

قال: استقرار عام بعناصر الطقس ولا حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الوسم يبدأ اليوم في 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر، وعدد أيامه 52 يوماً، وهو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية، والوسم هو الكي أو أثر الكي وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.

وتوقّع المسند؛ أن يشهد اليوم استقراراً عاماً بمعظم عناصر الطقس، ونهاراً مشمساً وحاراً، ومساءً معتدلاً، ولا توجد حالة مطرية معتبرة خلال 5 أيام مقبلة.

وأضاف المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة من يوم غد وبشكل ملموس وتدريجي؛ كأول موجة معتدلة البرودة تصافح أجواء الحدود الشمالية وتبوك والجوف، ومن يوم الأربعاء تبدأ بمنطقة حائل، وقبل نهاية الأسبوع تصل الكتلة المعتدلة إلى الشرقية والقصيم والرياض ثم الغربية.

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