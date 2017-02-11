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"دوريات أمن حائل" تنقذ عائلة هدّدها ابنها المريض نفسياً واحتجز أفرادها

كان يحمل سلاحاً نارياً

نجحت الجهات الأمنية بحائل ممثلةً بدوريات الأمن، في إنقاذ عائلة هدّدها أحد أفرادها، بعد أن احتجزهم داخل غرفة، وذلك بعد علِمه بإبلاغهم للجهات الأمنية، عن خطره عليهم.

وتفصيلاً، تلقّت عمليات شرطة حائل، بلاغاً من عائلة ورد فيه خطر أحد أفرادها الذي يعاني من مرض نفسي عليهم، وبمباشرة الجهات الأمنية تبين احتجاز المُبلّغ عنه لعدد من أفراد العائلة بغرفة بالمنزل، بعد معرفته بإبلاغهم الجهات الأمنية، مهدداً بالإضرار بهم من سلاح ناري يحمله، في حالة القبض عليه.

وبدأ رجال الأمن بطمأنته لامتصاص غضبه، حتى تمت السيطرة عليه في وقت قصير، رغم إغلاقه لباب الغرفة، وذلك بعد بمساعدة أفراد عائلته المحتجزين بالغرفة معه.

الجدير ذكره أن المُبلّغ عنه يتعالج من مرضه النفسي في أحد المستشفيات المتخصصة بالمنطقة.

الجهات الأمنية بحائل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"دوريات أمن حائل" تنقذ عائلة هدّدها ابنها المريض نفسياً واحتجز أفرادها
سبق

نجحت الجهات الأمنية بحائل ممثلةً بدوريات الأمن، في إنقاذ عائلة هدّدها أحد أفرادها، بعد أن احتجزهم داخل غرفة، وذلك بعد علِمه بإبلاغهم للجهات الأمنية، عن خطره عليهم.

وتفصيلاً، تلقّت عمليات شرطة حائل، بلاغاً من عائلة ورد فيه خطر أحد أفرادها الذي يعاني من مرض نفسي عليهم، وبمباشرة الجهات الأمنية تبين احتجاز المُبلّغ عنه لعدد من أفراد العائلة بغرفة بالمنزل، بعد معرفته بإبلاغهم الجهات الأمنية، مهدداً بالإضرار بهم من سلاح ناري يحمله، في حالة القبض عليه.

وبدأ رجال الأمن بطمأنته لامتصاص غضبه، حتى تمت السيطرة عليه في وقت قصير، رغم إغلاقه لباب الغرفة، وذلك بعد بمساعدة أفراد عائلته المحتجزين بالغرفة معه.

الجدير ذكره أن المُبلّغ عنه يتعالج من مرضه النفسي في أحد المستشفيات المتخصصة بالمنطقة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
07:33 PM

"دوريات أمن حائل" تنقذ عائلة هدّدها ابنها المريض نفسياً واحتجز أفرادها

كان يحمل سلاحاً نارياً

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خالد السليمي - حائل
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نجحت الجهات الأمنية بحائل ممثلةً بدوريات الأمن، في إنقاذ عائلة هدّدها أحد أفرادها، بعد أن احتجزهم داخل غرفة، وذلك بعد علِمه بإبلاغهم للجهات الأمنية، عن خطره عليهم.

وتفصيلاً، تلقّت عمليات شرطة حائل، بلاغاً من عائلة ورد فيه خطر أحد أفرادها الذي يعاني من مرض نفسي عليهم، وبمباشرة الجهات الأمنية تبين احتجاز المُبلّغ عنه لعدد من أفراد العائلة بغرفة بالمنزل، بعد معرفته بإبلاغهم الجهات الأمنية، مهدداً بالإضرار بهم من سلاح ناري يحمله، في حالة القبض عليه.

وبدأ رجال الأمن بطمأنته لامتصاص غضبه، حتى تمت السيطرة عليه في وقت قصير، رغم إغلاقه لباب الغرفة، وذلك بعد بمساعدة أفراد عائلته المحتجزين بالغرفة معه.

الجدير ذكره أن المُبلّغ عنه يتعالج من مرضه النفسي في أحد المستشفيات المتخصصة بالمنطقة.

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