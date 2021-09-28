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المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر 17 مخالفة لعمليات جمع التبرعات

بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة اللائحة ومزاولتهم النشاط دون الحصول على ترخيص منه

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 17 مخالفة بحق ثلاثة عشر مواطناً وأربعة مقيمين ضمن نشاطاته في ضبط عملية جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص من المركز.

وأكّد المركز دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة.

يأتي هذا النشاط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص.

وأهاب بالجميع إلى التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، سعياً لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر حديثاً قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر 17 مخالفة لعمليات جمع التبرعات
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 17 مخالفة بحق ثلاثة عشر مواطناً وأربعة مقيمين ضمن نشاطاته في ضبط عملية جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص من المركز.

وأكّد المركز دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة.

يأتي هذا النشاط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص.

وأهاب بالجميع إلى التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، سعياً لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر حديثاً قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:53 AM

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر 17 مخالفة لعمليات جمع التبرعات

بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة اللائحة ومزاولتهم النشاط دون الحصول على ترخيص منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 17 مخالفة بحق ثلاثة عشر مواطناً وأربعة مقيمين ضمن نشاطاته في ضبط عملية جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم لنشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص من المركز.

وأكّد المركز دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة.

يأتي هذا النشاط في سياق عمل المركز لتنمية قطاع غير ربحي يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ يعد ضبط عمليات جمع التبرعات ثمرة عمل المركز مع شركائه من القطاعين العام والخاص.

وأهاب بالجميع إلى التبرع من خلال الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، سعياً لحفظ الأمن الوطني ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر حديثاً قراره بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

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