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أمانة جدة تلزم المنشآت التجارية برمز الاستجابة.. وهذا موعد المخالفات

لتحسين جودة الخدمات والسلع في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة

ألزمت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهة المنشآت، وذلك ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "رمز الاستجابة السريع حيث تواصل الأمانة (QR code)" جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد بن عبيد البقمي بأن "رمز الاستجابة السريعة" (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبين والمنشآت التجارية والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

وأضاف "البقمي" أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بيانات منشآتهم وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

وأعلنت الأمانة بأنه ابتداء من 31 أغسطس 2021 سيتم رصد المخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق QR code (رأيك يفرق) على واجهة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280

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أمانة جدة تلزم المنشآت التجارية برمز الاستجابة.. وهذا موعد المخالفات
سبق

ألزمت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهة المنشآت، وذلك ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "رمز الاستجابة السريع حيث تواصل الأمانة (QR code)" جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد بن عبيد البقمي بأن "رمز الاستجابة السريعة" (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبين والمنشآت التجارية والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

وأضاف "البقمي" أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بيانات منشآتهم وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

وأعلنت الأمانة بأنه ابتداء من 31 أغسطس 2021 سيتم رصد المخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق QR code (رأيك يفرق) على واجهة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
03:57 PM

أمانة جدة تلزم المنشآت التجارية برمز الاستجابة.. وهذا موعد المخالفات

لتحسين جودة الخدمات والسلع في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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ألزمت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهة المنشآت، وذلك ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "رمز الاستجابة السريع حيث تواصل الأمانة (QR code)" جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد بن عبيد البقمي بأن "رمز الاستجابة السريعة" (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبين والمنشآت التجارية والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

وأضاف "البقمي" أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بيانات منشآتهم وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

وأعلنت الأمانة بأنه ابتداء من 31 أغسطس 2021 سيتم رصد المخالفات على أصحاب المنشآت التجارية التي لا تلتزم بعرض ملصق QR code (رأيك يفرق) على واجهة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280

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