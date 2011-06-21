انتبه.. انتفاخ البطن قد يشير إلى مرض خطير في هذه الحالات

غالبًا ما تكون أعراضه مجرد نتيجة ثانوية مؤسفة لعملية الهضم

قد يعاني الكثيرون من مشكلة انتفاخ البطن؛ لكن أعراضها سرعان ما تزول دون أن تكون مصحوبة بأية مشكلات؛ لكن في حال كانت أعراض الانتفاخ لديك مصحوبة بالغثيان أو الإسهال أو عدم الراحة في البطن؛ فقد يشير ذلك إلى مرض أكثر خطورة.

وغالبًا ما تكون أعراض الانتفاخ مجرد نتيجة ثانوية مؤسفة لعملية الهضم، ويمكن أن تكون ناتجة عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف أو بعض الأطعمة التي ترتبط عادةً بإنتاج الغازات مثل البروكلي أو الفاصوليا أو البصل.

وفي بعض الأحيان تكون هناك أعراض مصاحبة للانتفاخ بما في ذلك: (الغثيان، وعدم الراحة في البطن، والإسهال، وحتى التعب وفقدان التركيز)، وقد تكون هذه إشارة إلى نوع معين من المرض.

وفرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة هي حالة تنمو فيها أعداد كبيرة بشكل غير طبيعي من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وفي المرضى الذين يعانون من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، تستخدم الأعداد الكبيرة من البكتيريا لنموها العديد من العناصر الغذائية التي كان يمكن امتصاصها لولا ذلك.

وينتج عن هذه العملية فرط نمو جرثومي في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، قد يؤدي إلى عدم امتصاص ما يكفي من العناصر الغذائية؛ مما يسبب سوء التغذية.

الأعراض الأكثر شيوعًا لـSIBO هي الغازات الزائدة وانتفاخ البطن والغثيان والتقلصات والألم والإسهال، كما تم إرجاع الإمساك في بعض الحالات إلى النمو الجرثومي في الأمعاء الدقيقة.

وتنسب بعض الشكاوى من التعب وآلام المفاصل وفقدان الحافز وضعف التركيز (ما يسمى بضباب الدماغ) غالبًا إلى SIBO؛ ولكن هناك القليل من الأدلة الفعلية على أن النمو الجرثومي في الأمعاء الدقيقة يسبب هذه المشكلات.

وفي الحالات الشديدة من SIBO، يمكن أن يصاب المرضى بالإسهال الدهني (البراز الدهني الذي يتشبث بوعاء المرحاض، وهو علامة على سوء امتصاص الدهون)، وفقدان الوزن، وفقر الدم، ونقص فيتامين ب 12، والحديد، والفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين د.

وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب SIBO:

متلازمة القولون العصبي (IBS)، وتاريخ جراحة الأمعاء السابقة، والسكري، واضطرابات الأمعاء الحركية، واستخدام مثبطات مضخة البروتون (PPI)، بجانب أورام أو مرض رتجي في الأمعاء الدقيقة، ومرض البنكرياس، ومرض الاضطرابات الهضمية، والتليف الكبدي، ونقص المناعة (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية)، وتصلب الجلد.