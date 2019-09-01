نائب وزير التعليم يدشّن الأسبوع التمهيدي بابتدائية "أبي بن كعب" بالرياض

ثمّن ما شاهده من انضباط وتنظيم للطلاب والهيئة التعليمية والإدارية

دشّن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ برنامج الأسبوع التمهيدي في ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام؛ وعدد من القيادات التعليمية والتربوية ومنسوبي المدرسة، ضمن معرض تفقده للمدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وعبّر العاصمي؛ عن سعادته وفخره واعتزازه بما شاهده من انتظام للطلاب والهيئة التعليمية والإدارية منذ اليوم الأول للدراسة، وما تملكه المدرسة من إمكانات ووسائل تعليمية وتربوية ومعامل وفصول دراسية.

وقدّم شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وإدارة المدرسة لما وجده من حرص على انطلاقة عام دراسي حافل بالنجاح والإنجازات، واهتمام بالطلاب وأولياء أمورهم، داعياً إلى تسخير الإمكانات كافة لهم.

من جانبه، أكّد مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنّام؛ أن إدارة تعليم الرياض بمتابعة وتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ونائبه، سعت إلى تحقيق الأهداف الطموحة لقيادة المملكة الحكيمة.

وقال الغنّام: "بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الغالي والنفيس ودعمت التعليم بكل قوة، ونسعى في تعليم الرياض إلى تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لانطلاقة عام دراسي مميز".

وأضاف: "سعدنا بمشاركة قادة الوزارة في تدشين الأسبوع التمهيدي في عدد من مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، حيث استعدت الإدارة منذ وقت مبكر لانطلاقة الدراسة، وعملت على تجهيز المدارس وتهيئتها وصيانتها وتوفير الكتب وتوزيع المعلمين، وجميع احتياجات المدارس في المنطقة".

وأشار الغنّام إلى أن انطلاقة العام الدراسي مميزة بحضور الطلاب والمعلمين وانتظامهم منذ اليوم الأول من العام الجديد، سائلا الله أن يوفقهم ويسدّد خطاهم.