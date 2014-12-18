كاتب سعودي: 6 ملاحظات على قطار الرياض

من الدقة والنظافة إلى محطات المطاعم والأسواق

يقدم الكاتب الصحفي علي الجحلي ست ملاحظات على مشروع قطار الرياض، بعدما بشرت الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض بقرب موعد تشغيله، والذي ينتظره الجميع لتقليل الازدحام المروري.

الدقة والنظافة والراحة

وفي مقاله "قطار الرياض" بصحيفة "الاقتصادية"، يطالب الجحلي إدارة البرنامج تركيز الاهتمام على الدقة والنظافة والراحة، ويقول: "بشرت الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض بقرب موعد تشغيل قطار الرياض الذي ينتظره الجميع لأسباب عديدة. أهمها هو التقليل من الازدحام المروري. بطبيعة الحال علينا أن ننتظر بدايات القطار بلهفة وشوق وهذا ما يجعلنا نتأمل من إدارة البرنامج تركيز الاهتمام على الدقة والنظافة والراحة التي يجب أن تنافس كل عمليات النقل المتوافرة حاليًا".

البنية التحتية

ويؤكد الكاتب توافر البنية التحتية للقطار في الرياض ويقول: "القطار - بشكل عام - هو الناقل العام الأكبر في أغلب مدن العالم الكبرى، وهو بهذا يستدعي أن تكون قيادة عملياته على أعلى مستويات الكفاءة وبخبرات عالمية تعايشت مع حجم الحركة المرورية التي تميز الرياض الواسعة جغرافيًا.. هنا نتذكر أن كثيرًا من مشاريع القطارات تعتمد على عناصر البنية التحتية ونحن نعلم أن الرياض تمتلك هذه الأركان المهة للبنية - ويتوقع أن يتجاوز سكانها 15 مليونًا خلال أقل من عشرة أعوام وهو ما يقارب ضعف العدد الموجود اليوم - باستخدام خدمة القطارات سيكون وضعه أفضل من غيره".

توسيع شبكة قطارات الرياض

ويطالب "الجحلي" بتوسيع شبكة قطارات الرياض، ويقول: "إذا نحن أمام توجه خدمي جديد مهم يجعل من القطار القائم اليوم مرحلة أولى تتبعها مراحل تغطي أجزاء أخرى من المدينة، ثم إننا نحتاج إلى التفكير في المدن الجديدة التي ستنشأ بعد أن تصبح الرياض مدينة كبرى وهي بحاجة إلى ربط مميز بالخدمات التي يقدمها قطار الرياض".

الربط بين الرياض ومدن أخرى

ويضيف الكاتب: "في أغلب مدن العالم الكبرى تعيش نسبة من العاملين خارج "الميتروبوليتان" ويستخدمون القطار كوسيلة نقل رئيسة بين المدينة ومواقع سكناهم، وهذا يعني أنه لا بد من التوسع في تسهيل عملية الانتقال من المدن والمحافظات بالقطارات، وهي مهمة كبيرة تحتاج إلى استثمارات وتخطيط مبتكر".

نشر ثقافة استخدام القطارات بين المواطنين

كما يطالب "الجحلي" بنشر ثقافة استخدام القطارات بين المواطنين، ويقول: "بالعودة إلى الرياض "المدينة"، وعندما نقارن بين مجموعة بدائل في مدن مختلفة، نجد أن من المهم تكوين قبول جمعي لهذه الوسيلة ونشر ثقافتها في أوساط المواطنين والمقيمين، فأهمية أن يكون المواطن معتمدًا على هذه الوسيلة يحقق الهدف الأساس من تكوين هذه الشبكة، كما يحقق المردود المادي المطلوب لعمليات الإدامة والتوسع في الخدمة".



إنشاء محطات كبرى تضم مطاعم وأسواق

وأخيرًا يطالب "الجحلي " بإنشاء محطات كبرى تضم مطاعم وأسواق، لجذب المواطنين إلى القطارات، ويقول: "نشاهد بعضًا من المدن تعاني عزوف الناس عن استخدام القطارات لأسباب مختلفة سواء قدم البنية أو سوء الصيانة والتشغيل أو عدم توافر الخدمات الإضافية في المحطات، ونحن نشاهد أن هذه الأدوات متوافرة في العاصمة الرياض في قطاعات كثيرة مثل الطرق

والكباري والجسور وتقنية الاتصالات المتنوعة، وهذا يجعل التفكير في المحطات الكبرى أساسيًا في المراحل المقبلة، وهي التي توفر خدمات إضافية يمكن أن يعتمد عليها المستخدم لهذه الوسيلة سواء المطاعم أو الأسواق وصولاً إلى الفنادق".