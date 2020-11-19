"المرزوق": معهد التدريب المتكامل يتميز بارتباطه بحاجة إلى سوق العمل في الشرقية

أكد أنه يعد نموذجًا رائدًا ضمن المعاهد الكثيرة والمتميزة في المملكة

صرّح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله المرزوق، بأن معهد التدريب المتكامل العالي يعد من المعاهد التي تشرف عليها المؤسسة ويتميز بالتخصصات الفنية البحتة بالإضافة إلى ارتباطه بالحاجة إلى سوق العمل مباشرة في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أنه يعد نموذجًا رائدًا من المعاهد الكثيرة والمتميزة في المملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المرزوق خلال زيارته معهد المتكامل للتدريب بالدمام لمتابعة سير العملية التدريبية بالمنطقة الشرقية ، أن الهدف من الزيارة لمقابلة المستفيدين وتوفير ما يحتاجون من التسهيلات في مجالات التدريب الأهلي ومن واجبنا توفير الاحتياجات اللازمة لهم، لافتًا إلى اطلاع المؤسسة بشكل مباشر على مستوى رضا المستفيدين الذي كان إيجابيًا .

وبيّن أن المؤسسة تقوم بزيارات مستمرة على المعاهد التابعة للمؤسسة في بعض المناطق كما تتولى إدارات المناطق واجب الإشراف على المعاهد الأهلية، لافتًا إلى أن الهدف من تخريج الطلاب مؤهل بالكامل هو سد احتياج السوق ولاسيما أن هناك طلبًا عاليًا على التخصصات التقنية والمهنية وخصوصًا في المنطقة الشرقية التي تعد الأعلى من ناحية طلب الأيدي العاملة المتخصصة.

ومن جهة أخرى، وجّه الرئيس التنفيذي لشركة التدريب المتكامل (انتجريتد) المهندس طارق المالكي، الشكر والعرفان لنائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. عبدالله آل مرزوق، مشيدًا بزيارة الميمونة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة وقياداتها في دعم وتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب الأهلي على مستوى المملكة بشكل عام وعلى المنطقة الشرقية بوجه الخصوص.

وأشار المهندس المالكي إلى أن شركة التدريب المتكامل نشأت تحت مظلة مجموعة عبدالله إبراهيم السبيعي (ايمز) القابضة ( مؤسسي بنك البلاد)، حيث كانت تهدف إلى توفير أعلى إمكانات التدريب التقني والمهني للمنطقة وسد الفجوة بين الاحتياج المتزايد في سوق التدريب المحلي وبين الحصول على تدريب تقني تخصصي بمستوى متقدم حيث حرصت (انتجريتد للتدريب) على مدار 20 عامًا على توفير أحدث وسائل التدريب المتقدمة والخبرات الدولية لرفع كفاءة العاملين وتطويره ولتأهيل طالبي العمل من الشباب السعوديين وتمكينهم من الحصول على مؤهلات فنية تضمن لهم الحصول على وظائف مرموقة.

وأكد أن انتجريتد تفخر بتدريب وتوظيف ما يزيد على 7 آلاف شاب سعودي في البرامج التأهيلية الفنية تتراوح مدنها بين 6 أشهر وأقل من 24 شهرًا، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الموظفين السعوديين على رأس العمل بما يتجاوز 30 ألف متدرب على مدار السنوات الماضية، متطلعين إلى توسيع أنشطة التعليم والتدريب لمواكبة خطط التنمية تحت رؤية 2030 لبناء مستقبل واعد لوطننا الغالي.