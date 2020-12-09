"مجلس الشورى خلال ربع قرن".. حلقة نقاشية بـ"غرفة الخرج" لـ"الشويرخ"

كشفت عن كيفية إدارة جلسات المجلس وحق المواطن في المشاركة بها

استضاف مسرح غرفة الخرج بالتعاون مع مركز المثالي للتدريب، ثالث لقاءات حلقة نقاش وورشة عمل "مجلس الشورى السعودي خلال ربع قرن"؛ للوقوف على ما يقدمه مجلس الشورى للوطن والمواطن، للكاتب صالح بن محمد الشويرخ ومدير الجلسة الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور سليمان بن محمد العيدي.

وتَطرّق الكاتب "الشويرخ" خلال الجلسة، إلى أهم المسببات التي تجعل المواطنين يتهمون المجلس بالتقصير، وعن كيفية إدارة الجلسات ودراسة الموضوعات، وماذا قدّم الشورى للوطن والمواطن.

وبيّن الشويرخ حق المواطن في حضور جلسات المجلس، وتقديم مقترحات للمجلس، وإذا كانت مناسبة تتحول إلى نظام أو تعديل نظام قائم.

واشتملت فقرات حلقة النقاش وورشة العمل كذلك على كلمة رئيس مجلس غرفة الخرج عماش بن الدفين رحّب فيها بالضيوف الكرام من أعضاء مجلس الشورى ورؤساء الدوائر الحكومية ومجالس القطاعات الاقتصادية والإخوة الأعزاء، وأوجز عن مكانة الخرج اقتصاديًّا وتجاريًّا وزراعيًّا، ومكانتها دوليًّا، واختتم بتقديم وافر التحية والتقدير لمن ساهموا في إقامة هذه الفعالية وما تقدمه غرفة الخرج من مبادرات ومشاركات ومساهمات مجتمعية تجاه هذه المحافظة الغالية وبكافة فروعها بمحافظتي الدلم والأفلاج.

بعدها ألقت الجوهرة بنت عبدالله المجلي مؤسس ومدير مركز المثالي للتدريب، كلمة بيّنت خلالها أنه تمت إقامة هذه الورشة في أكثر من منطقة، واختارت أن تكون ثالث المحطات لها محافظة الخرج؛ لما تمتلكه من دعم محافظها مساعد بن عبدالله الماضي والرقي بها اقتصاديًّا وثقافيًّا وتجاريًّا.

بعد ذلك فتح مجال للمداخلات من الضيوف والإعلاميين لطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على ضيف الحلقة صالح الشويرخ للإجابة عليها.