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البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 8511770 والوفيات 210299 شخصًا

سجلت البرازيل 23671 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 8511770 حالة منذ ظهور الجائحة.

وتفصيلاً.. أشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى بلوغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 210299 ألفًا بعد تسجيل 452 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة
سبق

سجلت البرازيل 23671 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 8511770 حالة منذ ظهور الجائحة.

وتفصيلاً.. أشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى بلوغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 210299 ألفًا بعد تسجيل 452 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
01:49 AM

البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و452 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 8511770 والوفيات 210299 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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سجلت البرازيل 23671 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 8511770 حالة منذ ظهور الجائحة.

وتفصيلاً.. أشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى بلوغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 210299 ألفًا بعد تسجيل 452 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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