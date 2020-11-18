صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
"التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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"التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-18
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:33 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:53 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير "طائرة مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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