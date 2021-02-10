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"النقض" المصرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق حارقي "كنيسة كرداسة"

العقوبات أصبحت باتّةً ونهائيةً وغير قابلة للطعن

أيدت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الأربعاء)، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة ضد 10 متهمين بإحراق كنيسة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة، وبذلك يصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا وغير قابل للطعن؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز شرطة كرداسة، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة.

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"النقض" المصرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق حارقي "كنيسة كرداسة"
سبق

أيدت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الأربعاء)، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة ضد 10 متهمين بإحراق كنيسة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة، وبذلك يصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا وغير قابل للطعن؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز شرطة كرداسة، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:00 PM

"النقض" المصرية تؤيد الأحكام الصادرة بحق حارقي "كنيسة كرداسة"

العقوبات أصبحت باتّةً ونهائيةً وغير قابلة للطعن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أيدت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الأربعاء)، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة ضد 10 متهمين بإحراق كنيسة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة، وبذلك يصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا وغير قابل للطعن؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز شرطة كرداسة، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة.

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