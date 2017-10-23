كورونا بالعربي .. 1846 إصابة بالعراق و1494 بالأردن وفلسطين تسجِّل 459

فيما سجّلت ليبيا 689 ولبنان 538 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 وفاة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2043963، فيما بلغ مجموع الوفيات 22901.



الأردن

سجَّلت الأردن 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 849000.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 820902 حالة شفاء بعد تسجيل 567 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10930.



فلسطين

سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3 %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.



المغرب

سجَّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 943652، فيما بلغت حصيلة حالات الشفاء 923609، والوفيات 14600.



ليبيا

سجّلت ليبيا 689 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 352 ألفًا و2601، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 آلاف و982.



لبنان

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات.



وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 666385، فيما بلغت حصيلة الوفيات 8445 .