النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

قالت الهيئة: بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال.

وبيّنت "الزكاة والدخل" أن يوم العشرين من رمضان، كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ إذ بلغت فيه الزكوات حوالى 5 ملايين ريال.

وكشفت الهيئة عن أن قرابة 9 آلاف شخص أخرجوا زكاتهم عبر الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa)؛ فيما كان عدد الأفراد الذين أخرجوا زكاتهم عبر تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، أكثر من 4300 شخص.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من مواطنين ومقيمين إلى إخراج زكاتهم عبر خدمة (زكاتي) بمنصتيها الإلكترونيتين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني (zakaty.gov.sa)؛ حيث يتم توجيه الزكوات مباشرةً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستفيدين من البرنامج.

يشار إلى أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتنامًا لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد زكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال.

وبيّنت "الزكاة والدخل" أن يوم العشرين من رمضان، كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ إذ بلغت فيه الزكوات حوالى 5 ملايين ريال.

وكشفت الهيئة عن أن قرابة 9 آلاف شخص أخرجوا زكاتهم عبر الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa)؛ فيما كان عدد الأفراد الذين أخرجوا زكاتهم عبر تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، أكثر من 4300 شخص.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من مواطنين ومقيمين إلى إخراج زكاتهم عبر خدمة (زكاتي) بمنصتيها الإلكترونيتين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني (zakaty.gov.sa)؛ حيث يتم توجيه الزكوات مباشرةً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستفيدين من البرنامج.

يشار إلى أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتنامًا لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد زكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
09:17 PM

أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية

قالت الهيئة: بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
809

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 42 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، بعد أن كان إجمالي ما تَلَقّته قبل 5 أيام 27 مليون ريال.

وبيّنت "الزكاة والدخل" أن يوم العشرين من رمضان، كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ إذ بلغت فيه الزكوات حوالى 5 ملايين ريال.

وكشفت الهيئة عن أن قرابة 9 آلاف شخص أخرجوا زكاتهم عبر الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa)؛ فيما كان عدد الأفراد الذين أخرجوا زكاتهم عبر تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، أكثر من 4300 شخص.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من مواطنين ومقيمين إلى إخراج زكاتهم عبر خدمة (زكاتي) بمنصتيها الإلكترونيتين عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني (zakaty.gov.sa)؛ حيث يتم توجيه الزكوات مباشرةً إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرفها على المستفيدين من البرنامج.

يشار إلى أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتنامًا لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد زكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,941
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة