النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لندن .. لماذا قتل ملثمون طالباً عُمانيا طعناً بالسكين؟

صديقه: أين كاميرات المراقبة؟

قُتل طالب عُماني في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، إثر تعرُّضه للطعن بالسكين من قِبل أشخاص مجهولين هاجموه في منطقة نايتس بريدج، في محاولة لسرقة ساعته الرولكس.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صديق الطالب العُماني محمد بن عبدالله العريمي؛ 26 عاماً، أنه كان عائداً إلى منزله بعد خروجه من مطعم في المنطقة حين هاجمه شُبان ملثمون أمام محال "هارودز" الشهيرة، وطلبوا منه ساعته الرولكس، فحاول مقاومتهم إلا أنهم قاموا بطعنه، وكان معه صديق بحريني أُصيب بجروح طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن صديقه، قوله: "كيف تحدث جريمة طعن أمام أحد أشهر معالم لندن؟ وأين كاميرات المراقبة في ذلك المكان؟ بالتأكيد هناك كاميرات التقطت الحادث".

وأكّدت السفارة العُمانية في بريطانيا، أنها تتابع مُلابسات الجريمة مع السلطات البريطانية المختصة، التي فتحت بدورها تحقيقاً في الحادث.

لندن

الرئيسية/ محطات

اعلان
لندن .. لماذا قتل ملثمون طالباً عُمانيا طعناً بالسكين؟
سبق

قُتل طالب عُماني في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، إثر تعرُّضه للطعن بالسكين من قِبل أشخاص مجهولين هاجموه في منطقة نايتس بريدج، في محاولة لسرقة ساعته الرولكس.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صديق الطالب العُماني محمد بن عبدالله العريمي؛ 26 عاماً، أنه كان عائداً إلى منزله بعد خروجه من مطعم في المنطقة حين هاجمه شُبان ملثمون أمام محال "هارودز" الشهيرة، وطلبوا منه ساعته الرولكس، فحاول مقاومتهم إلا أنهم قاموا بطعنه، وكان معه صديق بحريني أُصيب بجروح طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن صديقه، قوله: "كيف تحدث جريمة طعن أمام أحد أشهر معالم لندن؟ وأين كاميرات المراقبة في ذلك المكان؟ بالتأكيد هناك كاميرات التقطت الحادث".

وأكّدت السفارة العُمانية في بريطانيا، أنها تتابع مُلابسات الجريمة مع السلطات البريطانية المختصة، التي فتحت بدورها تحقيقاً في الحادث.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
11:01 AM

لندن .. لماذا قتل ملثمون طالباً عُمانيا طعناً بالسكين؟

صديقه: أين كاميرات المراقبة؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,517

قُتل طالب عُماني في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، إثر تعرُّضه للطعن بالسكين من قِبل أشخاص مجهولين هاجموه في منطقة نايتس بريدج، في محاولة لسرقة ساعته الرولكس.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صديق الطالب العُماني محمد بن عبدالله العريمي؛ 26 عاماً، أنه كان عائداً إلى منزله بعد خروجه من مطعم في المنطقة حين هاجمه شُبان ملثمون أمام محال "هارودز" الشهيرة، وطلبوا منه ساعته الرولكس، فحاول مقاومتهم إلا أنهم قاموا بطعنه، وكان معه صديق بحريني أُصيب بجروح طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن صديقه، قوله: "كيف تحدث جريمة طعن أمام أحد أشهر معالم لندن؟ وأين كاميرات المراقبة في ذلك المكان؟ بالتأكيد هناك كاميرات التقطت الحادث".

وأكّدت السفارة العُمانية في بريطانيا، أنها تتابع مُلابسات الجريمة مع السلطات البريطانية المختصة، التي فتحت بدورها تحقيقاً في الحادث.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,712
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,964
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,298
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,714

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة