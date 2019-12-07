لندن .. لماذا قتل ملثمون طالباً عُمانيا طعناً بالسكين؟

صديقه: أين كاميرات المراقبة؟

قُتل طالب عُماني في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس، إثر تعرُّضه للطعن بالسكين من قِبل أشخاص مجهولين هاجموه في منطقة نايتس بريدج، في محاولة لسرقة ساعته الرولكس.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن صديق الطالب العُماني محمد بن عبدالله العريمي؛ 26 عاماً، أنه كان عائداً إلى منزله بعد خروجه من مطعم في المنطقة حين هاجمه شُبان ملثمون أمام محال "هارودز" الشهيرة، وطلبوا منه ساعته الرولكس، فحاول مقاومتهم إلا أنهم قاموا بطعنه، وكان معه صديق بحريني أُصيب بجروح طفيفة.

ونقلت الصحيفة عن صديقه، قوله: "كيف تحدث جريمة طعن أمام أحد أشهر معالم لندن؟ وأين كاميرات المراقبة في ذلك المكان؟ بالتأكيد هناك كاميرات التقطت الحادث".

وأكّدت السفارة العُمانية في بريطانيا، أنها تتابع مُلابسات الجريمة مع السلطات البريطانية المختصة، التي فتحت بدورها تحقيقاً في الحادث.