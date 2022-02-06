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مصرع سائق مركز صحي وإصابة شخص في تصادم مروري عنيف ببني مالك

كان قد أنهى دوامه متوجهًا لأخذ ابنه الوحيد من المدرسة ظهرًا

تعرض أحد العاملين بمهنة "سائق" في أحد المراكز الصحية ببني مالك في محافظة ميسان، لحادث مروري أودى بحياته اليوم الأحد، فيما أُصيب الطرف الثاني بإصابات نُقل على إثرها لمستشفى القريع بني مالك، ومنه تم نقله لأحد المستشفيات بالطائف للعلاج.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن سائق المركز الصحي كان قد أنهى دوامه متوجهًا لأخذ ابنه الوحيد من المدرسة ظهرًا، والذي يدرس بالصف السادس، وفي طريق الطائف - الباحة، السياحي، تعرض لحادث تصادم مروري عنيف، على إثره توفي، وأصيب الطرف الثاني بالحادث.

وستتم الصلاة عليه ظهر غدٍ الاثنين، في حين تتقدم الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

الطائف ميسان بني مالك مستشفى القريع

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مصرع سائق مركز صحي وإصابة شخص في تصادم مروري عنيف ببني مالك
سبق

تعرض أحد العاملين بمهنة "سائق" في أحد المراكز الصحية ببني مالك في محافظة ميسان، لحادث مروري أودى بحياته اليوم الأحد، فيما أُصيب الطرف الثاني بإصابات نُقل على إثرها لمستشفى القريع بني مالك، ومنه تم نقله لأحد المستشفيات بالطائف للعلاج.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن سائق المركز الصحي كان قد أنهى دوامه متوجهًا لأخذ ابنه الوحيد من المدرسة ظهرًا، والذي يدرس بالصف السادس، وفي طريق الطائف - الباحة، السياحي، تعرض لحادث تصادم مروري عنيف، على إثره توفي، وأصيب الطرف الثاني بالحادث.

وستتم الصلاة عليه ظهر غدٍ الاثنين، في حين تتقدم الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:28 PM

مصرع سائق مركز صحي وإصابة شخص في تصادم مروري عنيف ببني مالك

كان قد أنهى دوامه متوجهًا لأخذ ابنه الوحيد من المدرسة ظهرًا

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فهد العتيبي - الطائف
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6,144

تعرض أحد العاملين بمهنة "سائق" في أحد المراكز الصحية ببني مالك في محافظة ميسان، لحادث مروري أودى بحياته اليوم الأحد، فيما أُصيب الطرف الثاني بإصابات نُقل على إثرها لمستشفى القريع بني مالك، ومنه تم نقله لأحد المستشفيات بالطائف للعلاج.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن سائق المركز الصحي كان قد أنهى دوامه متوجهًا لأخذ ابنه الوحيد من المدرسة ظهرًا، والذي يدرس بالصف السادس، وفي طريق الطائف - الباحة، السياحي، تعرض لحادث تصادم مروري عنيف، على إثره توفي، وأصيب الطرف الثاني بالحادث.

وستتم الصلاة عليه ظهر غدٍ الاثنين، في حين تتقدم الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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