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متظاهرون عراقيون يُفشِلون احتفالًا بذكرى "سليماني" ويمزقون صوره

عناصر مليشيا أطلقوا عليهم النار

أطلق عناصر من مليشيا "عصائب أهل الحق"، النارَ اليوم (السبت) على متظاهرين أثناء منعهم من إقامة احتفال بذكرى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ومزقوا صوره في مركز مدينة الكوت في جنوب العراق؛ بحسب ما ذكره مصدر أمني.

وبيّن المصدر أن مليشيا "عصائب أهل الحق" اعتزمت إقامة احتفال بذكرى قاسم سليماني ومهدي المهندس؛ لكن نحو 150 إلى 200 محتج تجمعوا في ساحة الاحتفالات في وسط المدينة، واقتحموا مكان إقامة الاحتفالية، التي كانت على وشك الانطلاق، لمنع عقدها وقاموا بتمزيق صور "سليماني" و"المهندس".

وأضاف أنه ردًّا على ذلك، عَمِدت عناصر مسلحة بالمليشيا إلى إطلاق النار على المتظاهرين؛ فأصابت اثنين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح أن الاحتفالية فشلت؛ فيما قامت قوات الأمن بتعزيز وجودها في المكان وقطعت طرقات رئيسية؛ حيث لا يزال الوضع متوترًا نسبيًّا في المدينة؛ بينما قطع متظاهرون الطرقات بالإطارات المشتعلة.

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متظاهرون عراقيون يُفشِلون احتفالًا بذكرى "سليماني" ويمزقون صوره
سبق

أطلق عناصر من مليشيا "عصائب أهل الحق"، النارَ اليوم (السبت) على متظاهرين أثناء منعهم من إقامة احتفال بذكرى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ومزقوا صوره في مركز مدينة الكوت في جنوب العراق؛ بحسب ما ذكره مصدر أمني.

وبيّن المصدر أن مليشيا "عصائب أهل الحق" اعتزمت إقامة احتفال بذكرى قاسم سليماني ومهدي المهندس؛ لكن نحو 150 إلى 200 محتج تجمعوا في ساحة الاحتفالات في وسط المدينة، واقتحموا مكان إقامة الاحتفالية، التي كانت على وشك الانطلاق، لمنع عقدها وقاموا بتمزيق صور "سليماني" و"المهندس".

وأضاف أنه ردًّا على ذلك، عَمِدت عناصر مسلحة بالمليشيا إلى إطلاق النار على المتظاهرين؛ فأصابت اثنين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح أن الاحتفالية فشلت؛ فيما قامت قوات الأمن بتعزيز وجودها في المكان وقطعت طرقات رئيسية؛ حيث لا يزال الوضع متوترًا نسبيًّا في المدينة؛ بينما قطع متظاهرون الطرقات بالإطارات المشتعلة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
07:44 PM

متظاهرون عراقيون يُفشِلون احتفالًا بذكرى "سليماني" ويمزقون صوره

عناصر مليشيا أطلقوا عليهم النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق عناصر من مليشيا "عصائب أهل الحق"، النارَ اليوم (السبت) على متظاهرين أثناء منعهم من إقامة احتفال بذكرى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ومزقوا صوره في مركز مدينة الكوت في جنوب العراق؛ بحسب ما ذكره مصدر أمني.

وبيّن المصدر أن مليشيا "عصائب أهل الحق" اعتزمت إقامة احتفال بذكرى قاسم سليماني ومهدي المهندس؛ لكن نحو 150 إلى 200 محتج تجمعوا في ساحة الاحتفالات في وسط المدينة، واقتحموا مكان إقامة الاحتفالية، التي كانت على وشك الانطلاق، لمنع عقدها وقاموا بتمزيق صور "سليماني" و"المهندس".

وأضاف أنه ردًّا على ذلك، عَمِدت عناصر مسلحة بالمليشيا إلى إطلاق النار على المتظاهرين؛ فأصابت اثنين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح أن الاحتفالية فشلت؛ فيما قامت قوات الأمن بتعزيز وجودها في المكان وقطعت طرقات رئيسية؛ حيث لا يزال الوضع متوترًا نسبيًّا في المدينة؛ بينما قطع متظاهرون الطرقات بالإطارات المشتعلة.

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