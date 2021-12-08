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"الأرصاد" ينبه مكة والشرقية وجازان : ضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والأحساء والبطحاء والجبيل والخفجي والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء .

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث وجدة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة والدرب وجازان وبيش وصبيا وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" ينبه مكة والشرقية وجازان : ضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والأحساء والبطحاء والجبيل والخفجي والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء .

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث وجدة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة والدرب وجازان وبيش وصبيا وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:38 AM

"الأرصاد" ينبه مكة والشرقية وجازان : ضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والأحساء والبطحاء والجبيل والخفجي والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء .

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث وجدة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة والدرب وجازان وبيش وصبيا وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

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