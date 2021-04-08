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شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن"

معرض أطلقه ولي العهد ضمن أكبر مبادرة لإحياء الواحات الثقافية بالعالم

تصوير: يحيى المازن : وثقت "سبق"، عبر فيديو، نموذجاً لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي؛ وذلك من داخل معرض المخطط العام لـ"رحلة العلا عبر الزمن" الذي أطلقه سمو ولي العهد، مساء أمس.

ويشمل المعرض أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، حيث ستصبح العلا نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.

المملكة العربية السعودية رحلة العلا عبر الزمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن"
سبق

تصوير: يحيى المازن : وثقت "سبق"، عبر فيديو، نموذجاً لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي؛ وذلك من داخل معرض المخطط العام لـ"رحلة العلا عبر الزمن" الذي أطلقه سمو ولي العهد، مساء أمس.

ويشمل المعرض أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، حيث ستصبح العلا نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
02:31 PM

شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن"

معرض أطلقه ولي العهد ضمن أكبر مبادرة لإحياء الواحات الثقافية بالعالم

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بدر الجبل - تبوك
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تصوير: يحيى المازن : وثقت "سبق"، عبر فيديو، نموذجاً لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي؛ وذلك من داخل معرض المخطط العام لـ"رحلة العلا عبر الزمن" الذي أطلقه سمو ولي العهد، مساء أمس.

ويشمل المعرض أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، حيث ستصبح العلا نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.

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