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وزير الرياضة يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الدولية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بالدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته الرسمية لمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جوانب التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وعضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية، وعضو الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضوا مجلس الإدارة: ياسر المسحل، وأضواء العريفي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الدولية
سبق

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بالدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته الرسمية لمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جوانب التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وعضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية، وعضو الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضوا مجلس الإدارة: ياسر المسحل، وأضواء العريفي.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
06:59 PM

وزير الرياضة يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بالدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته الرسمية لمقر اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جوانب التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وعضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية، وعضو الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعضوا مجلس الإدارة: ياسر المسحل، وأضواء العريفي.

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