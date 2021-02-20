صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا تَقَدّم به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة 17/ 5/ 1442هـ في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص، وحال مباشرة رجال الأمن للحالة؛ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، ومقاومة رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الأمن يضبط شخصًا تحرّش بأربع نساء واعتدى على إحداهن وقاوم رجال الأمن عبدالله البرقاوي سبق 2021-02-20 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا تَقَدّم به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة 17/ 5/ 1442هـ في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص، وحال مباشرة رجال الأمن للحالة؛ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، ومقاومة رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442 03:16 PM

الأمن يضبط شخصًا تحرّش بأربع نساء واعتدى على إحداهن وقاوم رجال الأمن





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا تَقَدّم به أربع نساء لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة 17/ 5/ 1442هـ في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص، وحال مباشرة رجال الأمن للحالة؛ بادر الشخص بالاعتداء على إحداهن، ومقاومة رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.