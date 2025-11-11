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"الكهرباء": الأمطار الغزيرة والصواعق سبب عطل الشبكة ببعض ضواحي الطائف

في ردٍ تلقته "سبق" عن شكوى الأهالي من انقطاع الخدمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة التي تتغذى من شبكات هوائية، عرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة؛ ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" من الشركة السعودية للكهرباء، أفادت فيه بأن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة التي تتغذى من شبكات هوائية، عرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين، مبينة أن الفرق الفنية الميدانية حضرت على الفور للمكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وأكدت الشركة على أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، مهيبة بكافة المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، حيث ستتولى الفرق الميدانية معالجتها على الفور.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن تعرض جزء من مخطط الرميدة في الطائف، أمس الثلاثاء، إلى انقطاع متكرر في خدمة الكهرباء استمر لأكثر من ساعتين، تزامنت مع دوام معلمي وطُلاب المرحلة الابتدائية عبر المنصة، ابتداءً من الساعة 5.47 مساءً، واستمر إلى الساعة 7.52 مساءً.

وتم الاتصال على طوارئ الكهرباء، وتقديم بلاغ في ظل تكرار الانقطاعات، والتي باتت مستمرة، حتى مع هطول أمطار خفيفة أو نشوء رياح يحدث الانقطاع، فيما اعتذرت شركة الكهرباء في ردها عن انقطاع الخدمة الناتج عن عطل عام بالشبكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهرباء": الأمطار الغزيرة والصواعق سبب عطل الشبكة ببعض ضواحي الطائف
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة التي تتغذى من شبكات هوائية، عرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة؛ ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" من الشركة السعودية للكهرباء، أفادت فيه بأن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة التي تتغذى من شبكات هوائية، عرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين، مبينة أن الفرق الفنية الميدانية حضرت على الفور للمكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وأكدت الشركة على أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، مهيبة بكافة المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، حيث ستتولى الفرق الميدانية معالجتها على الفور.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن تعرض جزء من مخطط الرميدة في الطائف، أمس الثلاثاء، إلى انقطاع متكرر في خدمة الكهرباء استمر لأكثر من ساعتين، تزامنت مع دوام معلمي وطُلاب المرحلة الابتدائية عبر المنصة، ابتداءً من الساعة 5.47 مساءً، واستمر إلى الساعة 7.52 مساءً.

وتم الاتصال على طوارئ الكهرباء، وتقديم بلاغ في ظل تكرار الانقطاعات، والتي باتت مستمرة، حتى مع هطول أمطار خفيفة أو نشوء رياح يحدث الانقطاع، فيما اعتذرت شركة الكهرباء في ردها عن انقطاع الخدمة الناتج عن عطل عام بالشبكة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
07:51 PM

"الكهرباء": الأمطار الغزيرة والصواعق سبب عطل الشبكة ببعض ضواحي الطائف

في ردٍ تلقته "سبق" عن شكوى الأهالي من انقطاع الخدمة

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فهد العتيبي - الطائف
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة التي تتغذى من شبكات هوائية، عرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة؛ ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" من الشركة السعودية للكهرباء، أفادت فيه بأن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة التي تتغذى من شبكات هوائية، عرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين، مبينة أن الفرق الفنية الميدانية حضرت على الفور للمكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وأكدت الشركة على أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، مهيبة بكافة المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، حيث ستتولى الفرق الميدانية معالجتها على الفور.

وكانت "سبق" نشرت خبراً عن تعرض جزء من مخطط الرميدة في الطائف، أمس الثلاثاء، إلى انقطاع متكرر في خدمة الكهرباء استمر لأكثر من ساعتين، تزامنت مع دوام معلمي وطُلاب المرحلة الابتدائية عبر المنصة، ابتداءً من الساعة 5.47 مساءً، واستمر إلى الساعة 7.52 مساءً.

وتم الاتصال على طوارئ الكهرباء، وتقديم بلاغ في ظل تكرار الانقطاعات، والتي باتت مستمرة، حتى مع هطول أمطار خفيفة أو نشوء رياح يحدث الانقطاع، فيما اعتذرت شركة الكهرباء في ردها عن انقطاع الخدمة الناتج عن عطل عام بالشبكة.

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