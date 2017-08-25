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لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات

في افتتاح المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

تفتتح لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مريم المريسل المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 غداً بمواجهة الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات.
وأجرت اللاعبة اليوم تدريباتها في المجمع الأولمبي بطوكيو استعداداً لخوض المنافسات تحت إشراف المدرب مهيد الشمري.
وأقيم حفل الافتتاح للدورة في الملعب الأولمبي بالعاصمة طوكيو، الذي حمل خلاله الفارس البارالمبي أحمد شربتلي ولاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الدول المشاركة التي بلغت 169 دولة وبعثة يمثلهم 4400 رياضي ورياضية وتستمر منافساتها حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
يذكر أن البعثة ضمت 7 لاعبين يمثلون 3 منتخبات (5) لاعبين للقوى وهم (عبدالرحمن القرشي - فهد الجنيدل - سارة الجمعة - علي النخلي - حسن دوشي)، ومنتخب كرة الطاولة (مريم المريسل)، ومنتخب الفروسية (أحمد الشربتلي).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات
سبق

تفتتح لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مريم المريسل المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 غداً بمواجهة الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات.
وأجرت اللاعبة اليوم تدريباتها في المجمع الأولمبي بطوكيو استعداداً لخوض المنافسات تحت إشراف المدرب مهيد الشمري.
وأقيم حفل الافتتاح للدورة في الملعب الأولمبي بالعاصمة طوكيو، الذي حمل خلاله الفارس البارالمبي أحمد شربتلي ولاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الدول المشاركة التي بلغت 169 دولة وبعثة يمثلهم 4400 رياضي ورياضية وتستمر منافساتها حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
يذكر أن البعثة ضمت 7 لاعبين يمثلون 3 منتخبات (5) لاعبين للقوى وهم (عبدالرحمن القرشي - فهد الجنيدل - سارة الجمعة - علي النخلي - حسن دوشي)، ومنتخب كرة الطاولة (مريم المريسل)، ومنتخب الفروسية (أحمد الشربتلي).

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:51 PM

لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات

في افتتاح المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفتتح لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مريم المريسل المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 غداً بمواجهة الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات.
وأجرت اللاعبة اليوم تدريباتها في المجمع الأولمبي بطوكيو استعداداً لخوض المنافسات تحت إشراف المدرب مهيد الشمري.
وأقيم حفل الافتتاح للدورة في الملعب الأولمبي بالعاصمة طوكيو، الذي حمل خلاله الفارس البارالمبي أحمد شربتلي ولاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الدول المشاركة التي بلغت 169 دولة وبعثة يمثلهم 4400 رياضي ورياضية وتستمر منافساتها حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
يذكر أن البعثة ضمت 7 لاعبين يمثلون 3 منتخبات (5) لاعبين للقوى وهم (عبدالرحمن القرشي - فهد الجنيدل - سارة الجمعة - علي النخلي - حسن دوشي)، ومنتخب كرة الطاولة (مريم المريسل)، ومنتخب الفروسية (أحمد الشربتلي).

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