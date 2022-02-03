"التخصصي" يطبق تقنية سلسلة الكتل لحفظ البيانات

لاختبار تطبيقاتها المختلفة في مجال القطاع الصحي

قام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإنشاء مختبر تقنيات سلسلة الكتل أو ما تسمى بـ(Blockchain) لدراسة هذه التقنيات عن قرب واختبار تطبيقاتها المختلفة في مجال القطاع الصحي؛ بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية المستشفى لخدمة المرضى والارتقاء بالخدمات التقنية في القطاع؛ وذلك ضمن توجهات التحول الرقمي لرؤية 2030.

وقد تأسست تقنية سلسلة الكتل عام 2008؛ بهدف حفظ المعلومات بشكل آمن وموثوق، ومن الخواص الرئيسية لهذه التقنية، أنها تسمح بحفظ البيانات بطريقة مشفرة وغير قابلة للاختراق أو التلاعب.

وتعتبر تقنية سلسلة الكتل حديثة في حفظ البيانات التي لم توفرها أي تقنية سابقة، الأمر الذي يفتح المجال للقطاع الصحي لاختبار ودراسة تطبيقات عديدة لهذه التقنية والتحقق من فعاليتها.

وقال رئيس شؤون تقنية المعلوماتية الصحية للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم: بعد إنشاء مختبر تقنيات سلسلة الكتل، الذي يُعد رائدًا في القطاع الصحي؛ ستساهم نتائج دراسة هذه التقنية عن قرب واختبار تطبيقاتها المختلفة، كسلاسل الإمداد، وتخزين الوثائق والشهادات، والأبحاث، وبرامج المكافآت، والكثير من التطبيقات الأخرى؛ في دعم القطاع الصحي في المملكة بشكل عام.

وقد تم إطلاق أول تجربة لاستخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنجاح، ضمن خطة لإطلاق عدة مشاريع لاحقة في هذا المجال.

وأضاف "السويلم": من ضمن برنامج رؤية المملكة العربية السعودية التشجيع على اختبار هذه التقنيات الناشئة ضمن القوانين المسموح بها محليًّا، كما وضعت فكرة إنشاء مختبر تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) ضمن توجهات التطور الرقمي، الذي يسهم في تحقيق ريادة التخصصي في المجال الصحي محليًّا وعالميًّا.