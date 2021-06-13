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للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 16 موقعاً بالمملكة

توفر للمستفيدين إصدار "بطاقة الهوية الوطنية" وتجديدها وبدل تالف عنها

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (16) موقعاً بالمملكة؛ ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم، تقديم خدماتها للرجال في مقر فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد، بينما تقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز طريب بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز الماويين، ومركز عين اللوى بمحافظة سراة عبيدة، ومركز روام بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر كتابة العدل بمحافظة بيشة، ويوم الأربعاء في مقر البريد السعودي بمدينة أبها لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها في منطقة مكة المكرّمة للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا، لمدة يوم لكل منهما، ومحافظة ميسان لمدة يومين، فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم.

وتشمل الخدمات منطقة الجوف اليوم للرجال والنساء في مركز أصفان، ويوم الأربعاء في مركز الرديفة ولمدة يومين لكل منهما، وفي منطقة تبوك بمقر محافظة الوجه لمدة أسبوع، وقدمت الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في مركز وكن للتدريب، ويوم الأربعاء في مركز دليل للتدوير الخيري لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 16 موقعاً بالمملكة
سبق

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (16) موقعاً بالمملكة؛ ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم، تقديم خدماتها للرجال في مقر فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد، بينما تقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز طريب بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز الماويين، ومركز عين اللوى بمحافظة سراة عبيدة، ومركز روام بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر كتابة العدل بمحافظة بيشة، ويوم الأربعاء في مقر البريد السعودي بمدينة أبها لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها في منطقة مكة المكرّمة للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا، لمدة يوم لكل منهما، ومحافظة ميسان لمدة يومين، فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم.

وتشمل الخدمات منطقة الجوف اليوم للرجال والنساء في مركز أصفان، ويوم الأربعاء في مركز الرديفة ولمدة يومين لكل منهما، وفي منطقة تبوك بمقر محافظة الوجه لمدة أسبوع، وقدمت الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في مركز وكن للتدريب، ويوم الأربعاء في مركز دليل للتدوير الخيري لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:49 PM

للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 16 موقعاً بالمملكة

توفر للمستفيدين إصدار "بطاقة الهوية الوطنية" وتجديدها وبدل تالف عنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (16) موقعاً بالمملكة؛ ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم، تقديم خدماتها للرجال في مقر فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد، بينما تقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز طريب بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز الماويين، ومركز عين اللوى بمحافظة سراة عبيدة، ومركز روام بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر كتابة العدل بمحافظة بيشة، ويوم الأربعاء في مقر البريد السعودي بمدينة أبها لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها في منطقة مكة المكرّمة للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا، لمدة يوم لكل منهما، ومحافظة ميسان لمدة يومين، فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم.

وتشمل الخدمات منطقة الجوف اليوم للرجال والنساء في مركز أصفان، ويوم الأربعاء في مركز الرديفة ولمدة يومين لكل منهما، وفي منطقة تبوك بمقر محافظة الوجه لمدة أسبوع، وقدمت الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في مركز وكن للتدريب، ويوم الأربعاء في مركز دليل للتدوير الخيري لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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