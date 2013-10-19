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شرطة مكة المكرمة تقبض على مواطنَيْن عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر"

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر؛ عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة تقبض على مواطنَيْن عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر؛ عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:50 PM

شرطة مكة المكرمة تقبض على مواطنَيْن عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر؛ عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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