النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. "تراحم" والأحوال المدنية تطلقان مبادرة "نأتي إليك"

لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالعاصمة

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالتعاون مع مكتب الأحوال المدنية في الرياض مبادرة "نأتي إليك" لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالرياض، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 07-08 مارس 2021.

وتأتي هذه المبادرة لدعم مستفيدي "تراحم"، عبر تقديم التسهيلات وتقليل الجهد على الراغبين من الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الوكالة، وذلك في مقر اللجنة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وتشمل تلك الخدمات: تجديد الهوية الوطنية، استخراج بدل تالف، بدل مفقود، بالإضافة إلى تعديل المهنة والمؤهل.

وأوضح الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي بأن اللجنة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تيسير وتسهيل إيصال الخدمات للمستفيدين عبر عدد من المبادرات التي تقدمها، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى عملها على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والتي على إثرها سيتمكن المستفيدون التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات "تراحم" دون تكبدهم العناء بمراجعة اللجان الفرعية.

وأضاف البطي أن "تراحم" دعمت أكثر من 11,580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. "تراحم" والأحوال المدنية تطلقان مبادرة "نأتي إليك"
سبق

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالتعاون مع مكتب الأحوال المدنية في الرياض مبادرة "نأتي إليك" لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالرياض، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 07-08 مارس 2021.

وتأتي هذه المبادرة لدعم مستفيدي "تراحم"، عبر تقديم التسهيلات وتقليل الجهد على الراغبين من الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الوكالة، وذلك في مقر اللجنة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وتشمل تلك الخدمات: تجديد الهوية الوطنية، استخراج بدل تالف، بدل مفقود، بالإضافة إلى تعديل المهنة والمؤهل.

وأوضح الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي بأن اللجنة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تيسير وتسهيل إيصال الخدمات للمستفيدين عبر عدد من المبادرات التي تقدمها، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى عملها على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والتي على إثرها سيتمكن المستفيدون التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات "تراحم" دون تكبدهم العناء بمراجعة اللجان الفرعية.

وأضاف البطي أن "تراحم" دعمت أكثر من 11,580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
05:28 PM

الرياض.. "تراحم" والأحوال المدنية تطلقان مبادرة "نأتي إليك"

لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالعاصمة

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
772

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالتعاون مع مكتب الأحوال المدنية في الرياض مبادرة "نأتي إليك" لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالرياض، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 07-08 مارس 2021.

وتأتي هذه المبادرة لدعم مستفيدي "تراحم"، عبر تقديم التسهيلات وتقليل الجهد على الراغبين من الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الوكالة، وذلك في مقر اللجنة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وتشمل تلك الخدمات: تجديد الهوية الوطنية، استخراج بدل تالف، بدل مفقود، بالإضافة إلى تعديل المهنة والمؤهل.

وأوضح الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي بأن اللجنة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تيسير وتسهيل إيصال الخدمات للمستفيدين عبر عدد من المبادرات التي تقدمها، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى عملها على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والتي على إثرها سيتمكن المستفيدون التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات "تراحم" دون تكبدهم العناء بمراجعة اللجان الفرعية.

وأضاف البطي أن "تراحم" دعمت أكثر من 11,580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,874
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,068
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة