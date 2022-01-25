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مكتبة الملك فهد الوطنية تفتح أبوابها لزائريها طيلة أيام الأسبوع

دون حاجة إلى "الحجز المسبق" وحالة الزائر في "توكلنا" محصن

تستقبل مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض زوّارها بدءاً من مطلع شهر فبراير طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح الأمين العام المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل؛ أن المكتبة ستفتح أبوابها خلال يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، وفي يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، مؤكداً عدم حاجة زائريها إلى "الحجز المسبق" مع التأكيد على ضرورة أن تكون حالة الزائر في تطبيق "توكلنا"، "محصن"، مع التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأكد أن المكتبة التي أُسست بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1410هـ، ماضية في تحقيق أهدافها لتكون منصة ثقافية شاملة ومنارة ثقافية ومجتمعية في عاصمة بلادنا الغالية.

وتعكف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، على تطوير خطتها الإستراتيجية والمستقبلية لتكون منصة ثقافة شاملة جاذبة لكل الفئات المجتمعية ومحفزة لمزيدٍ من الإبداع في الحراك الثقافي، لبناء مجتمع معرفي.

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مكتبة الملك فهد الوطنية تفتح أبوابها لزائريها طيلة أيام الأسبوع
سبق

تستقبل مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض زوّارها بدءاً من مطلع شهر فبراير طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح الأمين العام المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل؛ أن المكتبة ستفتح أبوابها خلال يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، وفي يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، مؤكداً عدم حاجة زائريها إلى "الحجز المسبق" مع التأكيد على ضرورة أن تكون حالة الزائر في تطبيق "توكلنا"، "محصن"، مع التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأكد أن المكتبة التي أُسست بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1410هـ، ماضية في تحقيق أهدافها لتكون منصة ثقافية شاملة ومنارة ثقافية ومجتمعية في عاصمة بلادنا الغالية.

وتعكف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، على تطوير خطتها الإستراتيجية والمستقبلية لتكون منصة ثقافة شاملة جاذبة لكل الفئات المجتمعية ومحفزة لمزيدٍ من الإبداع في الحراك الثقافي، لبناء مجتمع معرفي.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:36 AM

مكتبة الملك فهد الوطنية تفتح أبوابها لزائريها طيلة أيام الأسبوع

دون حاجة إلى "الحجز المسبق" وحالة الزائر في "توكلنا" محصن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستقبل مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض زوّارها بدءاً من مطلع شهر فبراير طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح الأمين العام المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل؛ أن المكتبة ستفتح أبوابها خلال يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، وفي يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، مؤكداً عدم حاجة زائريها إلى "الحجز المسبق" مع التأكيد على ضرورة أن تكون حالة الزائر في تطبيق "توكلنا"، "محصن"، مع التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأكد أن المكتبة التي أُسست بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عام 1410هـ، ماضية في تحقيق أهدافها لتكون منصة ثقافية شاملة ومنارة ثقافية ومجتمعية في عاصمة بلادنا الغالية.

وتعكف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، على تطوير خطتها الإستراتيجية والمستقبلية لتكون منصة ثقافة شاملة جاذبة لكل الفئات المجتمعية ومحفزة لمزيدٍ من الإبداع في الحراك الثقافي، لبناء مجتمع معرفي.

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