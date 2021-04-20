مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10116 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 345 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 19.33 نقطة ليقفل عند مستوى 10116.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، والإنماء طوكيو م، ودلة الصحية، و تعليم ريت، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وأسمنت ام القرى، والخريف، وريدان، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.01%.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، ودار الأركان، والإنماء، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، والجوف، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 155.29 نقطة ليقفل عند مستوى 24406.06 نقطة، وبتداولات بلغت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 197 ألف سهم تقاسمتها 484 صفقة.