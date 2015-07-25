عثرت فِرق الإنقاذ ومتطوعون اليوم على مواطن ستيني متوفَّى في الصحراء بعد أن علقت مركبته في الرمال، وحاول إخراجها دون فائدة. جاء ذلك بعد أن ظل المسن مفقودًا منذ يوم الخميس الماضي بعد خروجه من مقره على سيارته، وانقطع الاتصال به؛ وسعى أقاربه والجهات المختصة وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته عالقة في الرمال، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه مجاورًا لها، وتم نقلها لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام.

علقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء فهد الغبيوي سبق 2021-07-24 عثرت فِرق الإنقاذ ومتطوعون اليوم على مواطن ستيني متوفَّى في الصحراء بعد أن علقت مركبته في الرمال، وحاول إخراجها دون فائدة.



جاء ذلك بعد أن ظل المسن مفقودًا منذ يوم الخميس الماضي بعد خروجه من مقره على سيارته، وانقطع الاتصال به؛ وسعى أقاربه والجهات المختصة وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته عالقة في الرمال، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه مجاورًا لها، وتم نقلها لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:42 PM

علقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء بعد 3 أيام من البحث عنه بواسطة فِرق الإنقاذ وأقاربه ومتطوعين





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عثرت فِرق الإنقاذ ومتطوعون اليوم على مواطن ستيني متوفَّى في الصحراء بعد أن علقت مركبته في الرمال، وحاول إخراجها دون فائدة.



جاء ذلك بعد أن ظل المسن مفقودًا منذ يوم الخميس الماضي بعد خروجه من مقره على سيارته، وانقطع الاتصال به؛ وسعى أقاربه والجهات المختصة وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته عالقة في الرمال، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه مجاورًا لها، وتم نقلها لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام.