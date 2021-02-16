"كردي" يحتفل بعقد قران ابنته

احتفل الزميل الإعلامي، وائل نائل كردي، يوم الجمعة الماضي، بعقد قران ابنته "بسمة"، على الشاب عبدالرحمن حسين رمضان، في حفل منزلي مصغر.
حضر الحفل بعض أقارب العروسين؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الحالية.
"سبق" تتمنى للعروسين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل الزميل الإعلامي، وائل نائل كردي، يوم الجمعة الماضي، بعقد قران ابنته "بسمة"، على الشاب عبدالرحمن حسين رمضان، في حفل منزلي مصغر.
حضر الحفل بعض أقارب العروسين؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الحالية.
"سبق" تتمنى للعروسين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل الزميل الإعلامي، وائل نائل كردي، يوم الجمعة الماضي، بعقد قران ابنته "بسمة"، على الشاب عبدالرحمن حسين رمضان، في حفل منزلي مصغر.
حضر الحفل بعض أقارب العروسين؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الحالية.
"سبق" تتمنى للعروسين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
احتفل الزميل الإعلامي، وائل نائل كردي، يوم الجمعة الماضي، بعقد قران ابنته "بسمة"، على الشاب عبدالرحمن حسين رمضان، في حفل منزلي مصغر.
حضر الحفل بعض أقارب العروسين؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الحالية.
"سبق" تتمنى للعروسين حياة سعيدة، وذرية صالحة.