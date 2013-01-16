عمليةٌ نادرة بـ"سليمان الحبيب" بالخبر تُنهي معاناة مريضة من هبوط متكرر في المثانة

باستخدام تقنية الـ"Cabeo".. المريضة كانت تعاني من حزمة أعراض منها عدم التحكم في البول

في سابقة هي الأولى من نوعها، نجَح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية رفع وربط المثانة في منطقة قريبة من العمود الفقري، عبر تقنية "Cabeo"، لمريضة "أربعينية" عانت من هبوط متكرر للمثانة.

وقالت الدكتورة جيهان الخاروف استشارية جراحة المسالك البولية وجراحة ترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريضة راجعت المستشفى، مشتكية من حزمة أعراض؛ أبرزها: (عدم القدرة على التحكم في البول، والتهابات متكررة في المثانة، وشعور دائم بامتلائها).

وأضافت: بالاطلاع على التاريخ المَرَضي للحالة، تَبَيَّن أنها أجرت في السابق عمليتي تثبيت مثانة، وكشفت الفحوصات الدقيقة التي أخضعناها لها، أنها تعاني مرة أخرى من هبوط في المثانة من الدرجة الرابعة؛ وذلك بسبب تعدد عمليات الولادة، واستئصال الرحم؛ فضلًا عن أن عمليات رفع المثانة السابقة أدت لإضعاف العضلات.

واستطردت الدكتورة "الخاروف" قائلة: تَوافق الفريق الطبي على ضرورة إعادة رفع المثانة، وفق خطة علاجية ارتكزت على التدخل عبر جهاز "Cabeo" الحديث، وبالفعل أُخضِعت لعملية تم فيها ترميم الحوض، ورفع وتثبيت المثانة والمهبل وجداره في "عظمة" قريبة من أسفل العمود الفقري، وجرت العملية التي استمرت لنحو "3" ساعات، تحت التخدير النصفي، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، وبقيت المريضة منومة لمدة يومين في المستشفى قبل أن تغادر لمنزلها وقد استعادت القدرة على التحكم في البول وتفريغ المثانة.

ويعتبر مستشفى الدكتور سليمان الحبيب أحد أهم المستشفيات بالمنطقة، وقد حقق عددًا من الجوائز؛ أبرزها: اعتمادات (CBAHI، وJCI، وCAP)، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وشهادة التميز من SRC، كما صُنِّف من الجمعية الأمريكية في المستوى السابع HIMSS Stage7.