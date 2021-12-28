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مواطن يتهم بلدية "روضة حائل" بإغلاق محل خردة دون وجه حق.. و"البلدية" ترد

تعليقًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حيال ظهور أحد المواطنين في مقطع فيديو يؤكد فيه إغلاق محله العامل في نشاط الخردة دون وجه حق، أوضحت بلدية مدينة الروضة، والواقعة على بعد ٨٠ كلم جنوب حائل، أن المحل محل الحدث مخالف لأنظمة ولوائح الأنشطة التجارية.

وأكد المتحدث الرسمي لبلدية مدينة الروضة، عبدالعزيز المرشد، أن المحل يتم من خلاله بيع حديد الخردة، وهو محل مخالف لأنظمة ولوائح الأنشطة التجارية، وتم استخراج رخصة فورية سابقة عن طريق منصة بلدي، ولم يتم تطبيق الشروط اللازمة التي تخول صاحبه استخراج الرخصة نظام.

وأضاف أن المحل يقع وسط أحد الأحياء السكنية وبجوار منازل مأهولة بالسكان.

وأردف بأنه "تم تسجيل بلاغ عليه من قِبل المواطنين في الحي عبر الموقع الإلكتروني، وتجاوبت البلدية مع شكاوى المواطنين، وتم إغلاق المحل، واستدعاء صاحب المحل، وأخذ علیه تعهد خطي بعدم فتح المحل، وتجاوب مالك المحل مع توجيهات البلدية، ولم يتم إعادة فتح المحل".

وبيّن "المرشد" أن من ظهر في المقطع ليس صاحب المحل الذي تجاوب مع البلدية، مبينًا أنه تم إزالة "سیارات خردة" من أمام ورش المنطقة الصناعية، ضمن حملة التشوه البصري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يتهم بلدية "روضة حائل" بإغلاق محل خردة دون وجه حق.. و"البلدية" ترد
سبق

تعليقًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حيال ظهور أحد المواطنين في مقطع فيديو يؤكد فيه إغلاق محله العامل في نشاط الخردة دون وجه حق، أوضحت بلدية مدينة الروضة، والواقعة على بعد ٨٠ كلم جنوب حائل، أن المحل محل الحدث مخالف لأنظمة ولوائح الأنشطة التجارية.

وأكد المتحدث الرسمي لبلدية مدينة الروضة، عبدالعزيز المرشد، أن المحل يتم من خلاله بيع حديد الخردة، وهو محل مخالف لأنظمة ولوائح الأنشطة التجارية، وتم استخراج رخصة فورية سابقة عن طريق منصة بلدي، ولم يتم تطبيق الشروط اللازمة التي تخول صاحبه استخراج الرخصة نظام.

وأضاف أن المحل يقع وسط أحد الأحياء السكنية وبجوار منازل مأهولة بالسكان.

وأردف بأنه "تم تسجيل بلاغ عليه من قِبل المواطنين في الحي عبر الموقع الإلكتروني، وتجاوبت البلدية مع شكاوى المواطنين، وتم إغلاق المحل، واستدعاء صاحب المحل، وأخذ علیه تعهد خطي بعدم فتح المحل، وتجاوب مالك المحل مع توجيهات البلدية، ولم يتم إعادة فتح المحل".

وبيّن "المرشد" أن من ظهر في المقطع ليس صاحب المحل الذي تجاوب مع البلدية، مبينًا أنه تم إزالة "سیارات خردة" من أمام ورش المنطقة الصناعية، ضمن حملة التشوه البصري.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:06 PM

مواطن يتهم بلدية "روضة حائل" بإغلاق محل خردة دون وجه حق.. و"البلدية" ترد

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خالد السليمي - حائل
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تعليقًا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حيال ظهور أحد المواطنين في مقطع فيديو يؤكد فيه إغلاق محله العامل في نشاط الخردة دون وجه حق، أوضحت بلدية مدينة الروضة، والواقعة على بعد ٨٠ كلم جنوب حائل، أن المحل محل الحدث مخالف لأنظمة ولوائح الأنشطة التجارية.

وأكد المتحدث الرسمي لبلدية مدينة الروضة، عبدالعزيز المرشد، أن المحل يتم من خلاله بيع حديد الخردة، وهو محل مخالف لأنظمة ولوائح الأنشطة التجارية، وتم استخراج رخصة فورية سابقة عن طريق منصة بلدي، ولم يتم تطبيق الشروط اللازمة التي تخول صاحبه استخراج الرخصة نظام.

وأضاف أن المحل يقع وسط أحد الأحياء السكنية وبجوار منازل مأهولة بالسكان.

وأردف بأنه "تم تسجيل بلاغ عليه من قِبل المواطنين في الحي عبر الموقع الإلكتروني، وتجاوبت البلدية مع شكاوى المواطنين، وتم إغلاق المحل، واستدعاء صاحب المحل، وأخذ علیه تعهد خطي بعدم فتح المحل، وتجاوب مالك المحل مع توجيهات البلدية، ولم يتم إعادة فتح المحل".

وبيّن "المرشد" أن من ظهر في المقطع ليس صاحب المحل الذي تجاوب مع البلدية، مبينًا أنه تم إزالة "سیارات خردة" من أمام ورش المنطقة الصناعية، ضمن حملة التشوه البصري.

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