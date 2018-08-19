تأكيدًا لما نشرته "سبق".. شرطة جازان تعلن القبض على أحد المعتديَيْن على البائعة في الحديقة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شابان وهما يعتديان على امرأة، وذلك بحديقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العيدابي، وأخذا (سكوتر) منها عنوة، وبالرغم من عدم مبادرة المجني عليها أو الذين شاهدوا الاعتداء بإبلاغ الجهات الأمنية، فقد باشرت شرطة منطقة جازان متابعة القضية، والاستدلال على المرأة التي تعرضت للاعتداء، وهي مقيمة بهوية زائر من الجنسية اليمنية، وتم أخذ وتوثيق إفادتها عن الحادثة، وما لديها من معلومات، وتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن الجانيَيْن، وتم - بتوفيق الله - تحديد هوية أحدهما، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، وذلك بعد محاولته التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه. ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة جازان إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى القبض على المتهم.