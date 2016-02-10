"هيئة الاتصالات" تُطلق النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية

التغييرات حسبما ورد في اللائحة تبدأ بالسريان بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية (المنتهية بــ "sa" أو بــ "السعودية").

تأتي هذه الخطوة كمرحلة أساسية في سبيل تبني نموذج وكلاء التسجيل (Registry-Registrar Model) الذي يعد إحدى أهم الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، والذي يتيح تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية من قِبل وكلاء معتمدين من القطاع الخاص.

وشملت التعديلات استبدال المادة المتعلقة بالاعتراضات بمادة تتعلق بتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، وإضافة مادة تتعلق بالتعامل مع الشكاوى، وعدد من الإضافات والتحسينات التي تسهم في تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية والانتشار لأسماء النطاقات السعودية، وبما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية التي من أبرزها تبني وكلاء التسجيل.

ونوَّهت الهيئة بأن هذه التغييرات حسبما ورد في اللائحة تبدأ بالسريان بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لمعلومات الشبكة (www.nic.sa)، ويعد استمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولاً منه للتغييرات التي طرأت على اللائحة.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تطوير أسماء النطاقات السعودية وتحسين خدماتها، كما حثّت جميع المسجلين على تحديث بياناتهم وبيانات المنسقين الإداريين لجميع نطاقاتهم السعودية المسجلة لديها؛ استعداداً لجميع التغيرات المستقبلية المتعلقة بوكلاء التسجيل وما يصاحبها من قواعد وإجراءات تتعلق بتسوية المنازعات والمقابل المالي.