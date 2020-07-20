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الربيعة ينعى مُسعف الهلال "العيسى":عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله

السهلي: استُشهد أثناء مباشرته حادث انقلاب في طريق الهجرة بالمدينة

نعى وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم، المُسعف هاني يوسف عيسى، الذي استُشهد أمس بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

وقال الربيعة: أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى.. فقد عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد نعت وفاة العيسى؛ وقالت: استُشهد المُسعف/ هاني يوسف عيسى، أحد #أبطال_الميدان المخلصين بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنوّرة خالد بن مساعد السهلي؛ أثناء مباشرة الفرق الإسعافية حادث انقلاب بطريق الهجرة تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيعة ينعى مُسعف الهلال "العيسى":عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله
سبق

نعى وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم، المُسعف هاني يوسف عيسى، الذي استُشهد أمس بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

وقال الربيعة: أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى.. فقد عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد نعت وفاة العيسى؛ وقالت: استُشهد المُسعف/ هاني يوسف عيسى، أحد #أبطال_الميدان المخلصين بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنوّرة خالد بن مساعد السهلي؛ أثناء مباشرة الفرق الإسعافية حادث انقلاب بطريق الهجرة تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:19 AM

الربيعة ينعى مُسعف الهلال "العيسى":عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله

السهلي: استُشهد أثناء مباشرته حادث انقلاب في طريق الهجرة بالمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم، المُسعف هاني يوسف عيسى، الذي استُشهد أمس بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

وقال الربيعة: أسأل الله المغفرة والرحمة للزميل هاني يوسف عيسى.. فقد عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد نعت وفاة العيسى؛ وقالت: استُشهد المُسعف/ هاني يوسف عيسى، أحد #أبطال_الميدان المخلصين بالمدينة المنوّرة نتيجة حادث دهس أثناء مباشرته حالة إسعافية بالميدان.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنوّرة خالد بن مساعد السهلي؛ أثناء مباشرة الفرق الإسعافية حادث انقلاب بطريق الهجرة تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

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