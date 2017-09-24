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عمل وطني فني من "فايز المالكي" ينال استحساناً واسعاً من رواد مواقع التواصل

في فيديو قصير أعده بمناسبة اليوم الوطني91

لاقى عمل فني في فيديو وثائقي قصير أعده الفنان فايز المالكي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، استحسان واهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي ثناءهم على فكرته ووضوحها في التأكيد على أهمية محبة الوطن والولاء لقادته.


وأرفق "المالكي" تغريدة مقدمة لهذا العمل قائلاً: "أيها الوطن.. سنكون كما عهدتنا عقول نيرة، وسواعد مهنية، وقلوب ممتنة، وأجسادً متفانية، ونتطلع للأفضل حتى نعانق بك غيم السماء فتمطر ترفاً وخيراً ورفعةً وبهاء".
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الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمل وطني فني من "فايز المالكي" ينال استحساناً واسعاً من رواد مواقع التواصل
سبق

لاقى عمل فني في فيديو وثائقي قصير أعده الفنان فايز المالكي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، استحسان واهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي ثناءهم على فكرته ووضوحها في التأكيد على أهمية محبة الوطن والولاء لقادته.


وأرفق "المالكي" تغريدة مقدمة لهذا العمل قائلاً: "أيها الوطن.. سنكون كما عهدتنا عقول نيرة، وسواعد مهنية، وقلوب ممتنة، وأجسادً متفانية، ونتطلع للأفضل حتى نعانق بك غيم السماء فتمطر ترفاً وخيراً ورفعةً وبهاء".
\

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:57 PM

عمل وطني فني من "فايز المالكي" ينال استحساناً واسعاً من رواد مواقع التواصل

في فيديو قصير أعده بمناسبة اليوم الوطني91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لاقى عمل فني في فيديو وثائقي قصير أعده الفنان فايز المالكي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، استحسان واهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي ثناءهم على فكرته ووضوحها في التأكيد على أهمية محبة الوطن والولاء لقادته.


وأرفق "المالكي" تغريدة مقدمة لهذا العمل قائلاً: "أيها الوطن.. سنكون كما عهدتنا عقول نيرة، وسواعد مهنية، وقلوب ممتنة، وأجسادً متفانية، ونتطلع للأفضل حتى نعانق بك غيم السماء فتمطر ترفاً وخيراً ورفعةً وبهاء".
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